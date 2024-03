Pecková o údržbě silnic: Používají staré technologie. Je to jako soutěžit operátora s tlačítkovými telefony

Středočeský kraj se rozhodl rozpustit klub vyvolených firem, které skoro 20 let zajišťují tamní údržbu silnic. Kraj chce každý rok přesoutěžit staré smlouvy na čtvrtině území. „Povedlo se nám to při soutěži autobusových dopravců, kdy jsme kraj rozdělili na menší úseky, a ta soutěž byla dobře hodnocená i různými protikorupčními uskupeními,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Rozhovor Praha 22:42 21. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (ilustační foto) | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Můžete říct co konkrétně ukazovalo na to, že jsou zakázky rozdělovány podivně?

Takhle bych to nenazvala. Myslím, že je naprosto netransparentní, nehospodárné a neefektivní a v žádné obci, kterou jsme řídili, by neprošlo to, aby byly smlouvy, podle kterých se postupuje, téměř dvacet let staré. Jsou to i technologie, které jsou zastaralé.

Když o tom tak přemýšlím, tak to vždycky připodobňuji tomu, jako bychom měli nabídku mobilního operátora, který už dávno neexistuje, a soutěžili s tlačítkovými telefony a voláním za minutu do Německa a neznali vůbec mobilní data. A tak je to stejně i v silnicích. Jsou tam dneska úplně jiné technologie, je víc než 50 procent všech položek, které chceme a které v těch starých smlouvách neexistují.

Pak jsme si udělali samozřejmě i benchmarking, tedy srovnání, to znamená správa a údržba silnic vysoutěžila některé úseky velkoplošné opravy silnic transparentní soutěží. Pak se ten samý úsek dal nacenit na základě těchto starých smluv a ukázalo se, že úspora při transparentním otevřeném soutěžení by byla 20 až 40 procent.

V roce 2022 byl odvolaný tehdejší šéf krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Co všechno se od té době na krajské správě změnilo, aby ta výběrová řízení teď byla pružnější, transparentní?

Byl odvolán úplně původní ředitel, pak byl odvolán i nový ředitel, kterého jsme vybrali. Dostali jsme usnesení od policie, které se týkalo toho původního vedení krajské správy a údržby silnic. Musím říct, že v usnesení nebyly věci, které se vám dobře čtou, byť policie došla k závěru, že se nějaké věci nepodařilo prokázat.

Bylo to mediálně i hodně probíráno. Ukázalo se tam i spojení firem, které nám nepřišlo normální, takže jsme se obraceli k antimonopolnímu úřadu, kde jsme navrhovali podněty, zda nejde o kartelovou dohodu. Antimonopolní úřad to šetřil poměrně dlouho a až letos v únoru došel k závěru, že se o žádný kartel nejedná.

Firmy mezi sebou mají sdružení za lepší a upravenější silnice ve Středočeském kraji, takže s námi i hromadně komunikují. My jsme jako rada kraje už v říjnu roku 2022 jednomyslně pověřili pana radního Bendla spolu s krajskou správu údržby silnic k tomu, aby se podnikly kroky, aby se přesoutěžily úseky.

Nakonec tedy předběžné tržní konzultace a veškeré materiály k předběžným tržním konzultacím byly připraveny ze strany krajské správy a údržby silnic v roku 2023…

Na to se právě chci zeptat, protože vy jste sama říkala, že už v listopadu roku 2022 jste o tom rozhodli, pověřili jste radního pro dopravu, proč se s tím začíná až teď? To je více než rok.

Je to tak, musím říci, že z mého pohledu to trvalo déle, než by bylo nutné, ale mezitím byli vysoutěženi autobusoví dopravci odborem veřejné dopravy. Byly připraveny soutěže na železniční dopravce, takže času bylo poměrně hodně, ale pan radní Bendl zase cítí velkou odpovědnost za to, že se může stát, že výběrová řízení v budoucnu tak jednoduchá nebudou, takže chtěl mít v ruce další materiály.

Chtěl mít rozhodnutí antimonopolního úřadu. Pro mě osobně bylo naprosto stěžejní, že dozorčí rada správy a údržby silnic jednomyslně, napříč všemi členy, konstatovala, že doporučuje radě přesoutěžit všechno. Takže já jsem ráda, že pan radní Bendl předložil jeden materiál, který neměl varianty a který jenom hovořil o tom, že smlouvy vypovíme.

Problém je, že se na podzim se chystají krajské volby, dokážete do té doby vybrat aspoň avizovanou čtvrtinu firem?

Doufám, že dokážeme. Předběžné tržní konzultace už byly vyhlášeny, ty jsme schvalovali jako rada už ke konci minulého roku. Trvaly do konce ledna, pak bylo ještě druhé kolo předběžných tržních konzultací. Známe teda názor trhu a nejenom těch firem, které v dané oblasti působí, ale i dalších firem, které se přihlásily, a teď budeme vyhlašovat výběrové řízení.

Může se samozřejmě stát, že to někdo napadne u antimonopolnímu úřadu, nebo že se budou dít kroky, které teď nemůžeme predikovat. Na druhou stranu zákon pamatuje na to, když se nedaří něco vysoutěžit a má právní možnosti, které můžeme použít. A ještě myslím, že dokážeme riziko zmírnit tím, že krajská správa a údržba silnic bude používat tzv. dynamický nákupní systém.

To znamená, že bude maximum úkonů soutěžit průběžně, takže nebudeme služby čerpat z rámcových smluv. Já doufám, že se to povede a nezůstane to u té třetiny a že po volbách, až na našem místě bude kdokoliv další, tak půjde stejnou cestou a bude postupně vypovídat cestmistrovství.

Kromě toho, že přesoutěžíte všechny kontrakty, nebo chcete přesoutěžit všechny kontrakty, děláte ještě nějaká další opatření, aby v budoucnu nemohly vznikat podobné klientelistické vazby na krajské úrovni?

Myslím si, že základ je v tom, abychom opravdu soutěžili transparentně, abychom opravdu dělali výběrová řízení a abychom umožnili firmám, které jsou na trhu, aby se mohly zapojit. Aby to nebyly soutěže, které budou na atypicky velká území, které budou chtít jen určité technologie. To je základ.

Myslím, že se nám to dobře povedlo při soutěži autobusových dopravců, kdy jsme kraj rozdělili na menší úseky. Soutěž byla dobře hodnocená i různými protikorupčními uskupeními a vyosutěžili autobusové dopravce a roční úspora je 400 milionů korun.

Teď budeme vyhlašovat železniční soutěž, kterou děláme s Transparency International. Doufám, že se to také podaří, je to kontrakt za 60 miliard. Já si myslím, že je to úplný základ— dělat to otevřeně, transparentně a snažit se nezvýhodňovat žádnou firmu, to je samozřejmě protizákonné.