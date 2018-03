Winnipeg Jets

11. 3. 2015 |Vojtěch Man |Hokej

V programu NHL se do statistik nejvýrazněji zapsali hráči Winnipegu při prohře 4:5 v St. Louis. Michael Frolík sice poslal Jets do vedení, pak ale jeho tým musel stahovat tříbrankový náskok. Zápas rozhodl kuriózní gól do branky střídajícího Ondřeje Pavelce.