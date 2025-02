Jsme vazaly socialistického zdravotnictví bez možnosti volby. Jeho dostupnost upadá, říká Šebek

Žijeme déle, ale ne ve zdraví. To Čechy v průměru opouští po 62 letech. Jak upozorňuje lékař Tomáš Šebek v pořadu Chyba systému, například ve Švédsku je to o 10 let později. Na rozdíl od premiantů ze severu Evropy navíc stagnujeme. „Než být nesmrtelný v bolesti mi připadá důležitější být smrtelný s tím, že budu mít šťastný a zdravý život,“ věří spoluzakladatel platformy Ministr zdraví. Chyba systému Praha 12:11 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař Tomáš Šebek | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Úkolem platformy je přinést do Česka expertizu, která by pomohla zvýšit průměrný věk dožití ve zdraví. „Snažíme se do toho mluvit komukoli, kdo naslouchá. Nejsme primárně aktivisté, dnes už spolupracujeme i s lidmi z ministerstva zdravotnictví,“ přibližuje lékař.

Komentátor David Klimeš podotýká, že v programovém prohlášení vlády se sice píše o podpoře prevence a přijatý zákon o veřejném zdravotním pojištění umožňuje pojišťovnám bonusy odměňovat zdravý životní styl, ovšem jen pokud mají vyrovnané hospodaření a to například VZP nemá.

„Když sečtu i další nerealizované sliby, třeba rozrůznění pojistných plánů pojišťoven, tak mi z toho vychází, že Ministr zdraví byl s těmi svými malými dílčími věcmi za posledních pět let efektivnější než celé naše ministerstvo zdravotnictví,“ soudí.

Právě malusy a bonusy by podle něj mohly pomoci zdravotnickému systému, který se dostává do permanentního deficitu a ztrácí pel nízkoprahového a přitom vysoce kvalitního zdravotnictví.

„Když z pohledu na českou politiku začnu pít a kouřit, tak mi zajistí perfektní finální péči a bude neuvěřitelně drahá. Nemám nic proti vládě, která si do programového prohlášení napíše, že pivo je základní životní potřeba českého národa. Ale oni tam mají x reformních věcí a nesplnili to,“ vyčítá současné vládě.

Vazalové zdravotnictví

Novinářka Apolena Rychlíková namítá, že prevence nestačí. „Lidem, kteří si ničí zdraví při náročné fyzické práci v nehygienických podmínkách, příliš nepomůže, když si půjdou zaběhat do lesa nebo si koupí zdravé jídlo,“ připomíná.

Podle ní je namístě začít trestat firmy za špatné pracovní podmínky, které mají dopad na zdraví zaměstnanců. Důležitá je i motivace ke zdravému životnímu stylu, například zdanění sladkých nápojů či podpora zdravého jídla ve veřejném stravování.

S tím souhlasí i Šebek, který vysvětluje, že Ministr zdraví má tři pilíře. „Prevence a digitalizace je to nejníže visící ovoce, kterým můžeme zvýšit kvalitu zdravotnictví a prodloužit život ve zdraví. Tím třetím jsou finance, aby zdravé chování bylo bonifikované.“

Například nižší zdanění zdravých potravin podle něj zvýší jejich dostupnost. Naopak kritizuje nezdanění tichého vína nebo reklamy na alkohol, které zasahují i nedospělou generaci.

„Jsou to malé úpravy, které mají obrovský vliv, vylepšuje to návyky. Nemá smysl hřímat v ordinaci praktického lékaře, aby lidé nepili a nekouřili. Perspektivnější je mít běžecké boty u dveří, abych o ně každý den zakopnul, nebo mít po ruce obyčejnou vodu místo slazeného nápoje,“ shrnuje.

Šebek dále prosazuje slevy ze zdravotního pojištění či zavedení komerčního připojištění.

„Ne proto, abych byl vpuštěn dřív k lékaři, ale abych si mohl vybrat, co v tom systému chci čerpat a jak. Teď jsme vazaly socialistického zdravotnictví, které je deklarovaně pro všechny, ale jehož kvalita a dostupnost upadá. Nemáme možnost zvolit si, co chceme,“ uzavírá.

