Přibývá případů, kdy lidé berou dva stejné léky. ‚Duplicitu má každý desátý pacient,‘ říká farmaceut

Podle farmaceuta Josefa Suchopára, který analyzoval data Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) a Zdravotní pojišťovny Škoda, se problém týká tisíců pacientů. A to přesto, že spolu s elektronickým receptem vznikl i lékový záznam pacienta, ve kterém se scházejí data o všech předepsaných lécích daného člověka. Analýza podle něj ukázala, že největší problém je to u lidí starších padesáti let, kteří užívají víc než jeden lék.

„Každý desátý pojištěnec OZP starší 50 let má duplicitu. To je nevídané i při komparaci s publikovanými daty z jiných zemí, kde podíl pacientů s duplicitou se pohybuje okolo jednoho nebo dvou procent,“ vysvětluje Suchopár.

Přibývá i případů, kdy lidé polykají léčiva, která se spolu vzájemně nesnášejí, což jim způsobuje nežádoucí účinky. Takových případů přibylo podle Suchopára od začátku pandemie covidu-19 dokonce 43 procent.

Nežádoucí reakce

„Obrátila se na mě pacientka, která měla 28 tepů za minutu. Nebylo tak těžké zjistit, že paní užívá více betablokátorů, což jsou léky, které zpomalují tepovou frekvenci. Efekt betablokátorů byl vystupňovaný právě duplicitou,“ popisuje Suchopár.

Žena podle něj měla tlak tak nízký, že se o ni pokoušely mdloby. Běžný tlak zdravého člověka se totiž pohybuje mezi 60 a 90 tepy za minutu. „Pacient užívá Warfarin na ředění krve. Podlehne reklamě, že vitamín K je vynikající na osteoporózu a začne ho brát. Vitamín K ale blokuje účinek Warfarinu,“ ukazuje účinky nesprávně namíchaných léků na pacientovi s lékem na ředění krve.

Muži se proto znovu začaly v krvi tvořit nebezpečné sraženiny, které mohly způsobit až život ohrožující embolii, ucpání důležité tepny. Suchopár dokonce upozorňuje, že desítky tisíc lidí skončí kvůli nesprávné kombinaci léků v nemocnici.

Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se může stát, že si lékaři nevhodnou kombinaci přípravků nebo nějaké jejich omezení přehlédnou. Nedávno řešil, něco podobného u dítěte s alergií. „Byl předepsaný nosní sprej s názvem Ryaltris sedmiletému dítěti. Byla tam kontraindikace, protože se má podávat dítěti až od dvanácti let,“ vypráví.

Další lékaři se podle Kopeckého nepodívají do lékového záznamu. S podobnými chybami se podle svých slov setkává nejméně jednou denně.

Pohled lékařů

Podle lékařů chyba může být i na straně lékárníků. „Tyhle věci nevznikají z toho důvodu, že by lékaři nekoukali do lékového záznamu, ale z toho důvodu, že je můžeme zaměňovat,“ říká Petr Šonka ze Sdružení praktických lékařů.

Časté jsou podle něj případy, kdy lékárník zamění pacientovi lék na receptu za jiný. Ten má sice stejnou účinnou látku, ale odlišný název. Pacientovi to ale dostatečně nevysvětlí, takže ten potom užívá oba současně.

Ministerstvo podle svého mluvčího Ondřeje Jakoba nic nechystá. OZP reagovat chce, jak ale prozatím není podle mluvčího Františka Tlapáka jasné. Podle Světové zdravotnické organizace totiž stojí řešení lékových chyb státy asi procento nákladů na zdravotnictví. V případě Česka je to kolem 5 miliard korun.