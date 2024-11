Americké volby hýbou světovými trhy. Podle analytika posilují dolar i bitcoin

Do úřadu prezidenta Spojených států se s největší pravděpodobností vrátí republikán Donald Trump, který míří za vítězstvím v prezidentských volbách. Jak na to zatím reagují světové trhy? A jak z jeho předpokládané výhry profitují akcie Trumpových podporovatelů? Na tyto otázky odpovídal ve vysílání Radiožurnálu analytik XTB Tomáš Cverna. Praha 22:16 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co se zatím ve středu ráno a dopoledne děje na světových trzích? Promítlo se do dnešního obchodování nějak očekávání, že pravděpodobně zvítězí Donald Trump?

Situace na světových trzích je opravdu turbulentní a to už od noci, kdy byly zveřejňovány první průběžné výsledky, tzv. exit polly. Co se týká poražených instrumentů, které nejsou profitabilní nebo neprofitují z vítězství Donalda Trumpa, tak mezi ně se řadí např. nějaké exotické měnové páry, to znamená měnový pár, kde figuruje americký dolar a maďarský forint nebo taktéž dolar a koruna.

Právě americký dolar totiž v návaznosti na blížící se vítězství Donalda Trumpa začal velmi rapidně posilovat, tedy na tom páru koruna oslabila. Během noci to bylo zhruba o dvě procenta, aktuálně ta situace od začátku zveřejňování průběžných výsledků je nějakých minus 1,7 procenta. To znamená, že česká koruna má za sebou dost negativní vývoj. Na druhou stranu se daří akciím. Americké akciové tituly, respektive futures na americké akciové indexy rostou, což svědčí přesvědčení akciového trhu, že kandidát, který se stal vítězem, tak je poměrně pozitivním pro riziková aktiva.



Další důležitá komodita je ropa. Její ceny dnes klesají. I v tomto případě se dá říct, že hlavní roli hrají americké volby?

Do jisté míry ano, byť tady je těch aspektů výrazně více. Řeč je hlavně o vývoji situace na Blízkém východě, ale i do dnešního obchodování se propisuje výsledek amerických prezidentských voleb, takže je to vidět i na těchto instrumentech.



Nejznámější kryptoměna bitcoin se dostala na historická maxima. Jak s tím souvisí Trumpovo vítězství a je to jen Trumpovo vítězství?

Donald Trump byl už během předvolebního období vnímán jako velký podporovatel bitcoinu, využíval bitcoiny v rámci své předvolební kampaně. To znamená, že jeho vítězství automaticky podpořilo sentiment spekulantů na této kryptoměně. Bitcoinu se podařilo dostat až k úrovni 73 500 dolarů za jeden kus.

Bitcoin proráží nová historická maxima vyjádřená v amerických dolarech a to právě díky tomu, že spekulanti cítí podporu ze strany Donalda Trumpa. Je to další z části finančního trhu, která by mohla být podporována během prezidentování Donalda Trumpa. Není moc velkým překvapením, že kryptoměna roste, její cena vzrostla během kontinuálního obchodování od půlnoci o nějakých zhruba šest procent.