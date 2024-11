Trump vrátí Americe sebevědomí a pocit mocenské rovnováhy. Evropa si musí zvyknout, míní Landovský

Co přinese Donald Trump zahraničním vztahům? Podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského, nyní ředitele středoevropské pobočky Aspen Institut, se pozice Spojených států ve světě zlepší a navrátí se také pocit mocenské rovnováhy. „Základní charakteristikou Trumpova způsobu chování na světové scéně je určitá míra nepředvídatelnosti a silný důraz na americký národní zájem,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus a Radiožurnál. Praha 10:27 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Jakub Landovský | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Změnila by se zásadně pozice Spojených států ve světě, pokud by skutečně zvítězil Donald Trump?

Já se domnívám, že pozice Spojených států ve světě se zlepší. V dnešním rozděleném světě plném konfliktů vidíme, jak to vypadá, když se Spojené státy nepromítají výrazně do světových afér. Spojené státy budou minimálně sebevědomé a silné.

Myslím si, že dopad na Ukrajinu bude možná odlišný od současné chvíle. Ale obecně uvidíme možná podobnou stabilizaci, jakou jsme zažili během předchozího Trumpova prezidentství, kdy na Blízkém východě došlo k mírovému procesu a Rusko si nedovolilo tolik, co si dovoluje dnes.

Zároveň americké zpravodajské služby upozorňovaly na snahu Ruska vměšovat se a ovlivňovat volby prezidenta ve Spojených státech, a to ve prospěch Donalda Trumpa. Dává to nějaký smysl?

Nedává, protože základní charakteristikou Trumpova způsobu chování na světové scéně je určitá míra nepředvídatelnosti a silný důraz na americký národní zájem a na silnou Ameriku.

Pokud bude Amerika silná a bude vyjednávat s ostatními nebo bude prosazovat svoji vůli, tak se nám bude ve světě vracet zpátky pocit mocenské rovnováhy. Problém toho posledního období byl, že Spojené státy nereagovaly dostatečně důrazně na kroky, které přicházely.

Nejsem ten, který by tvrdil, že demokraté vždycky stojí pevně jako hráz proti Rusku. Já si dobře pamatuji restart vztahů USA a Ruska za Baracka Obamy, pamatuji si Vladimira Putina v Praze. Pamatuji si politiky vůči Íránu, které se ukázaly jako velice nevhodné a dnes Írán nepůsobí negativně jenom ve svém sousedství, ale třeba také na Ukrajině.

Určitá míra asertivity a síly ze strany Spojených států je pro svět dobře a budeme se s tím muset v Evropy naučit žít. Máme své vlastní úkoly, které by nám dali demokraté stejně jako republikáni. Musíme dokázat svoji pozici budovat jako pozici někoho, kdo má schopnost zasáhnout ve svém okolí a schopnost tvarovat svoji budoucnost.

Čínská karta

Tuší někdo, co by skutečně udělal Donald Trump směrem k Ukrajině? V kampani říkal, že by válku vyřešil ještě dřív, než proběhne jeho inaugurace, tedy ve velmi krátké době. Nikdy ale neřekl, co přesně by udělal. Jak si to přeložit?

Donald Trump našponuje očekávání. Ale především pro domácí publikum. V ruské agresi bude důležitá pozice Ukrajiny a pozice Ruska. Bez těchto dvou zemí ten konflikt jen tak neskončí.

Trump má samozřejmě něco v hlavě připraveného. A možná budeme překvapení, možná tam budeme hrát nějakou roli. Já se domnívám, že ano, a to nejenom jako Evropané, ale možná i jako země střední a východní Evropy. Pak se začne odvíjet světová historie.

Ale v tuto chvíli nemůžeme nic říct, neznáme jeho plán a zároveň nevíme, jaká bude, až ten plán bude mít jasné kontury, reakce Ruska a reakce Ukrajiny.

Bohužel se ukazuje nezáviděníhodná situace, ve které jsou Ukrajinci a zároveň my jako někdo, kdo je podporuje. A tu jsme si zavinili v podstatě sami.

Pořád platí, že Spojené státy dávají lví podíl toho, co podpora Ukrajiny představuje. Evropa by se měla více snažit, protože ten problém se týká především nás.

Také je tu Čína. Vztah k ní bude zásadní kartou, kterou můžeme my Evropané vůči Bílému domu hrát. Zásadní je, aby to nedopadlo jako minule, kdy v období mezi volbami a inaugurací došlo k potupné cestě Evropské komise do Pekingu a o snahu vyjednávat tam věci, které nebudou fungovat.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu na začátku článku.