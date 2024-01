Analytička Klímová: Česká ekonomika se nemůže zvednout, protože klesla spotřeba domácností

Zabrzděné útraty a pokles reálných mezd. To jsou podle ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové hlavní důvody ekonomické stagnace. Jestli se podaří dostat na předcovidovou úroveň už letos, zatím podle Klímové není jisté. Řekla to v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

