Sapoušek, Moravec a Kupčo. Karlovy Vary přestavují kádr návraty juniorských reprezentantů ze zámoří

Karlovarští hokejisté se rozloučili s desítkou hráčů a mají tak prostor na rozsáhlou obměnu kádru. První ohlášené posily mají podobnou hokejovou cestu – v juniorském věku přestoupili do zámoří a nyní se vracejí zpět. Jak sami hráči přiznávají, poté, co již juniorské soutěže hrát nemohou, se rozhodli k přechodu do dospělého hokeje. Na progres juniorů bude dohlížet nová trenérská dvojice olympijských vítězů z Nagana Pavel Patera a David Moravec.

Karlovy Vary 13:10 29. dubna 2024