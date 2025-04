Celní válka s Čínou donutila Apple přesunout výrobu iPhonů do Indie

Americká společnost Apple se chystá do konce příštího roku přesunout montáž všech iPhonů prodávaných ve Spojených státech do Indie. Napsal to list Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje. Amerického technologického giganta nutí k odklonu od Číny celní válka, kterou s Čínou vede americký prezident Donald Trump.

