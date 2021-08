Ekonom o fúzi Avastu: Pro Česko je škoda, že se hned zbavujeme našich nejúspěšnějších firem

Největší obchod v českém byznysu - i tak se mluví o spojení české firmy na počítačové zabezpečení Avast se společností NortonLifeLock. Americká firma za fúzi firem zaplatí až 186 miliard korun. Členové vedení Avastu Ondřej Vlček a Pavel Baudiš se stanou členy představenstva nové firmy. „Ukazuje se tak, že Česko neumí dělat ‚big business‘ a vždycky, když uspějeme, tak se lekneme,“ řekl Radiožurnálu hlavní ekonom firmy BH Securities Štěpán Křeček. Praha 17:44 11. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Avast převezme softwarová firma NortonLifeLock | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Ondřej Vlček fúzi zdůvodnil například tím, že se spojením vytvoří široké portfolio produktů přesahující základní antivirové zabezpečení, a bude umožněn přístup k větší základně klientů. Jsou to z vašeho pohledu ty nejdůležitější důvody spojení Avastu s NortonLifeLock?

Určitě vidíme silný synergický efekt, který může být spojením docílen. Nicméně, pro Českou republiku je velká škoda, že se zbavujeme nejúspěšnějších společností, které na našem území vznikly, a předáváme jejich vlastnictví do ciziny. Ukazuje se tak, že Česká republika neumí dělat „big business“ (velký byznys) a vždy, když uspějeme, tak se úspěchu lekneme a dostaneme ho do zahraničí.

Sami majitelé Avastu říkají, že jedno ze dvou hlavních sídel bude v Praze a oni v čele společnosti zůstávají. Zdůrazňují také, že jde o fúzi a nikoliv o prodej. Dá se říct, že se Česko této společnosti zbavilo?

Samozřejmě budeme dál na fúzi spolupracovat. Ve hře jsou dvě varianty - jedna umožňuje vyšší podíl majitelů Avastu na nové struktuře, která bude vznikat, takže tam určitě budeme mít nohu ve dveřích a budeme moci dál mluvit do toho, jak se celá skupina bude vyvíjet. Nicméně je zřejmé, že hlavní vliv bude menší a trochu přijdeme o zlato, které jsme tady na českém území vybudovali.

Ale je pravdou, že fúzí můžeme docílit toho, že budou osloveni noví zákazníci a bude opravdu silný hráč, který může uspět na poli kybernetické bezpečnosti, což je „skill“ (dovednost), který letí, a je to obor, do kterého se bude investovat. Vidíme hackerské útoky na veřejný i soukromý sektor, všechny společnosti se stále více odebírají do virtuálního světa a potřebují být zabezpečené. Služby, které bude nová skupina nabízet, budou velice žádané a mohou výrazně uspět.

Jak velká společnost v oboru počítačového zabezpečení vznikne, pokud bude fúze dokončena? Jak si bude stát na trhu?

Bude to velký hráč, který bude patřit do první desítky společností zabývajících se kybernetickou bezpečností. Globálně bude moci oslovovat masu klientů. Bude záležet i na tom, jak se skupině podaří zpeněžit služby, které budou poskytovat klientům Avastu, kteří využívají jejich služby zadarmo. To je dobré pro to, aby se lidé naučili s aplikacemi Avastu pracovat, ale pro samotné zpeněžení služeb je to problém.

Kromě toho, že byly oznámeny plány na slučování, byly oznámeny i výsledky za druhé čtvrtletí - a ukázalo se, že ziskovost Avastu roste, v druhém čtvrtletí dosáhl meziročního navýšení zisku o 21 procent. To jsou fenomenální výsledky.

Co to znamená pro akcionáře Avastu?

Akcionáři to podle chování na burze vítají. Po oznámení těchto událostí akcie Avastu výrazně stoupají. Takže je vidět, že v tom vidí příležitost a vidí možný synergický efekt.

Na druhou stranu je třeba dodat, že není nic hotovo. Je třeba, aby celou transakci schválili regulátoři ve Spojených státech. Budou se k tomu muset vyjadřovat i samotní akcionáři. Transakce ukazuje možný směr, kterým se může Avast vydat, a jak klíčoví hráči Avast oceňují. Varianta, kdy by se prodalo více akcií a dostavil se menší podíl, oceňuje akcie Avastu na 180 korun, takže tam je ještě prostor pro další růst akcií oproti současné tržní ceně.