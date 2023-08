Expert: Zásadním problémem české ekonomiky jsou nízké platy. Nemáme ale strategii, jak to změnit

Českým zaměstnavatelům chybí podle Úřadu práce asi 300 tisíc pracovníků. Hospodářská komora říká, že problém prakticky nejde vyřešit bez dovozu zaměstnanců ze zahraničí. Mnozí kvalifikovaní pracovníci ale podle komory dají přednost jiným zemím poté, co se střetnou s českou byrokracií. Jak by to šlo změnit? A skutečně nemá ČR jinou možnost než zaměstnat velké množství cizinců? Praha 15:18 3. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robin Maialeh | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Existuje více faktorů, které vysvětlují, že lidí na trhu práce je méně. Jedním z těch hlavních je demografický vývoj, kdy máme objektivně méně lidí, kteří mohou být aktivní na trhu práce, tedy dochází ke stárnutí populace. Velkou roli ale hrají i mzdy a platy. To znamená, že pokud máme málo lidí v ekonomice, tak se nabízí zamyslet se nad jejich úrovněmi,“ vysvětluje ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Robin Maialeh.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Interview Plus v audiozáznamu. Moderuje Jan Bumba

Chronický nedostatek zaměstnanců na českém pracovním trhu by podle slov Maialeha mělo řešit ministerstvo práce a sociálních věcí, ale v důsledku by problém jako celek měla řešit také vláda. Jde ale o úkol, který nepůjde vyřešit pouze jediným opatřením.

„Musí to být soubor opatření, kdy jedním z nich může být příliv cizinců. Tam je celá řada otázek, jakou budou mít kvalifikační strukturu apod., protože když se podíváme na vypisované pozice, tak se hledají lidé z hůře kvalifikovaných pozic. Pokud by cizinci měli zaplnit tato místa, musíme přemýšlet nad tím, jestli nás to v dlouhodobém horizontu nenechá v pasti montovny, kde nebudeme mít ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Politickou vizi v této věci nevidím a neviděl jsem ji za posledních 30 let vůbec,“ míní.

Štědrý sociální systém?

Mezi podnikateli je občas možné slyšet, že na vině je příliš štědrý sociální systém, který umožňuje lidem pohodlně žít i bez práce. S tím Maialeh ale nesouhlasí.

Požadavek na zvýšení mezd inflaci nezpůsobil. Vláda nejedná podle navrhovaných postupů, říká šéf odborů Číst článek

„Já bych jim tedy doporučil, ať si zkusí žít pohodlně bez práce. Myslím si, že to není případ ČR, kde by se něco takového dalo realizovat. ČR navíc obecně vzato štědrý sociální systém nemá. V evropském srovnání dáváme procentuálně méně, než dávají vyspělé ekonomiky na západ od nás. A pokud se bavíme o sociálním systému, tak tam jsou situace, kdy se někomu v určité rodinné konstelaci může nevyplatit jít pracovat za minimální mzdu,“ uvádí s tím, že se zlomy v dávkových systémech snaží vyhladit.

„Zároveň by to nemělo jít tím směrem, že sociální systém budeme dále osekávat, ale naopak by tady měl být tlak na mzdovou úroveň, kterou máme poměrně nízkou, zejména v evropském srovnání. Pokud se podíváme na indikátory, tak z pohledu produktivity konvergujeme k průměru EU mnohem rychleji než z pohledu reálných mezd,“ říká.

V Česku se pracuje déle a za málo

Výzkumy ukazují, že v ČR lidé také pracují poměrně dlouho a pracovní doba je u nás delší než v řadě jiných evropských zemí. Důvodem jsou právě nízké mzdy. Podle Maialeha je také velká poptávka po částečných úvazcích, jenže na nich se v Česku nedá uživit. V jiných zemích, jako je Nizozemsko, Rakousko nebo Belgie, to ale možné je.

„To jsou země, které mají vysokou mzdovou úroveň a mohou si to dovolit. Máme domácnost, kde je jeden na plný úvazek, druhý na poloviční nebo třetinový, a ta domácnost může ekonomicky fungovat. My se těm zemím nepřibližujeme, protože nám chybí strategie k tomu, abychom k nim konvergovali. Ono se to totiž samo tržně neudělá,“ dodává.

Poslechněte si celý pořad Interview Plus v audiozáznamu výše.