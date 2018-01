Centrální banka odmítla navýšit podíl Číňanů v J&T Finance Group. Pochybuje o původu jejich peněz

Česká národní banka zamítla navýšení podílu čínské CEFC ve slovenské investiční skupině J&T Finance Group, která sídlí v Praze. Má pochybnosti o původu čínských peněz. Investiční skupina CEFC chce získat nejméně padesátiprocentní část v J&T Finance Group. Slovenskou skupinu by tak ovládla spolu s jejími zakladateli Jozefem Tkáčem a Ivanem Jakabovičem. Číňané se proti rozhodnutí centrální banky už odvolali. Praha 10:20 4. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo čínské společnosti CEFC | Foto: Aizhu Chen | Zdroj: Reuters

„Byly zamítnuty žádosti 10 subjektů z čínské skupiny CEFC o udělení předchozího souhlasu k nabytí KÚ (kontrolní účasti, pozn. red.) na J&T BANCE, a. s., J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a. s. ATLANTIK finanční trhy, a. s., které dosáhnou nebo překročí 50 %,“ informovala podle serveru Echo24 Česká národní banka, která dohlíží na stabilitu českého finančního trhu.

O společnost CME, která vlastní TV Nova, mají zájem už jen Penta a CEFC. PPF se stáhla Číst článek

„Důvodem zamítnutí žádosti bylo nedostatečné prokázání původu a nezávadnosti podstatné části finanční zdrojů žadatelů (cca 728 milionů EUR, když celková hodnota investice do J&T Finance Group činí 980,6 mil. EUR) a s tím souvisejících důvodných obav,“ píše dále.

Čínská investiční skupina už se proti verdiktu centrální banky odvolala. „Řízení stále běží. Samotná ČNB označuje komunikaci s CEFC za 'zcela bezproblémovou a příkladnou'. ČNB jsme k 31. prosinci 2017 doložili všechny jimi vyžádané informace a jsem přesvědčen, že souhlas získáme podobně jako u ECB (Evropská centrální banka), Národní banky Slovenska, Chorvatské národní banky, Národní banky Ruska a Národní banky Barbadosu,“ uvedl pro server šéf evropského zastoupení CEFC Jaroslav Tvrdík.

CEFC původně ve finanční skupině J&T Finance Group držela podíl 9,9 procenta. Loni v březnu se obě strany dohodly, že získá polovinu. Celkem měla zaplatit za poloviční podíl v J&T Finance Group 980 milionů eur, tedy v přepočtu 26,3 miliardy korun.

CEFC a J&T Finance Group

Obě společnosti mají zájem společně v zemích střední a východní Evropy poskytovat retailové bankovnictví, a to prostřednictvím zastoupení nejméně ve dvou významných bankách. Moderní bankovní a finanční služby by v budoucnu rády rozšířily i do Číny.

China Energy Company Limited působí především ve financích, energetice a průmyslu. Založena byla počátkem 80. let a nyní je největší soukromou společností v Šanghaji a šestou největší privátní firmou v Číně.

Společnost v Česku nedávno získala například 60 procent ve fotbalové Slavii, majoritu ve výrobci nápojů Lobkowicz Group, podíl v letecké společnosti Travel Service, investovala i v mediálních skupinách Médea Group a Empresa Media patřící Jaromíru Soukupovi, s nimiž už ale spolupráci ukončila. CEFC má také společně s Pentou zájem o koupi televize Nova.

J&T Finance Group vznikla v roce 1995. Do skupiny patří vedle J&T Banky řada dalších firem, které jsou zaměřené například na investice a správu aktiv a působí v různých zemích.