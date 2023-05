Snížená sazba DPH ve výši 12 procent je překvapení, říká expert Jelínek. Nezdanění tichých vín hájí

Snížení počtu sazeb DPH ze tří na dvě je podle daňového expert a partnera V4 Group Michala Jelínka z pohledu daňového systému zcela určitě dobrým krokem. „Čím méně sazeb DPH máme, tím méně bude vláda čelit lobbistickým tlakům zájmových skupin o přeřazení konkrétních služeb či zboží do nižších sazeb, říká. Rozhovor Praha 17:54 11. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Jelínek, daňový expert a partner V4 Group | Foto: Jana Klímová | Zdroj: Český rozhlas

Co říkáte na nové nastavení sazeb DPH a například zavedení nulového DPH na knihy?

Sjednocení snížených sazeb DPH na úroveň 12 procent je poměrně překvapením. Oproti původně diskutovaných 14 procentům se jedná o pokles, který bude mít nemalý vliv na příjmy státního rozpočtu.

Z hlediska dopadu na nízkopříjmové skupiny obyvatel lze pozitivně hodnotit skutečnost, že ve snížené sazbě budou položky jako teplo a vodné a stočné, které podle dřívějších informací měly být v základní sazbě 21 procent.

Krůčky správným směrem, ale i úlet u zdanění novin a časopisů, hodnotí vládní balíček ekonom Dušek Číst článek

Snížení počtu sazeb DPH ze tří na dvě je z pohledu daňového systému zcela určitě dobrým krokem, je ale otázka, zdali správně načasovaným. Čím méně sazeb DPH máme, tím méně bude vláda čelit lobbistickým tlakům zájmových skupin o přeřazení konkrétních služeb či zboží do nižších sazeb.

Vláda si nicméně v krizovém období zúžila manévrovací prostor a rozhodnutím o výši snížené sazby na úrovni 12 procent také snížila možné příjmy do státního rozpočtu. Pozitivní zprávou pro občany je snížení DPH u potravin z 15 na 12 procent.

Aby se toto snížení projevilo také poklesem cen pro konečné spotřebitele, je nezbytné, aby podmínky na trhu s potravinami byly dostatečně konkurenční. Je na vládě a vládních agenturách, aby konkurenční prostředí zajistili a tvrdě postihovali jeho porušování.

Dražší pivo?

Jsou správně zvýšené spotřební daně u lihu, tabáku a hazardu? Piva?

Zvýšení spotřební daně u lihu byl vcelku očekávaný krok. Stále ji máme spíše nižší oproti ostatním zemím Evropské unie. Překvapivé je zvýšení spotřební daně u piva, kde dodatečný výnos má být vyšší než u lihovin. To bude mít samozřejmě za následek další zdražení piva.

Již nyní pivovary čelí velkému tlaku rostoucích nákladů. Je dobře, že vláda nenavrhla zavedené spotřební daně z tichého vína, jak se dříve diskutovalo. Argument, že většina zemí Evropské unie spotřební daň na tiché víno uplatňuje, a proto ji můžeme také zavést, je poměrně nepřesný.

Uplatňují ji především země, které víno neprodukují, ale pouze importují. Ze tří největších producentů v unii Itálie a Španělsko spotřební daň na tiché víno nemají a Francie ji má pouze na relativně nízké úrovni, přičemž se její výnos částečně opět vrací vinařům.

Úspory, nižší dluhy a schopnost domluvit se. Jako třešnička rušení daňových výjimek, zjednodušení daní a posun daňového mixu k vyspělým státům. Snižujeme schodek o 148 miliard, a přitom lidem téměř nesaháme na výplaty a nákupy. Za mě nadějný a odvážný krok! — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) May 11, 2023

Co si myslíte o úpravě daní z příjmu právnických a fyzických osob?

Zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent sice zcela zřejmě neuvítají majitelé obchodních společností, nicméně bylo by značně nefér, pokud by se na konsolidaci veřejných financí nepodíleli.

Zvýšení korporátní daně o dvě procenta nebude mít zásadní dopad do hospodaření společností a nepovede k masivnímu odlivu společností z České republiky. Daň není pro společnosti nic jiného než náklad. A ty v posledních letech rostly v násobně vyšší míře.

Sazbou na úrovni 21 procent srovnáme sousední Slovensko. Ani zdaleka sazba nedosáhne hodnoty sousedního Německa a je stále pod úrovni sazby Rakouska. Naopak odskočíme Polsku, které má progresivní daň ve dvou pásmech 9 procent a 19 procent, a Maďarsku, které má rovnou daň 9 procent.

U Maďarska je nutno podotknout, že mimořádně nízkou korporátní daň vyrovnává nebývale vysoká základní sazba DPH ve výši 27 procent, existence daně z bankovních transakcí a lokální daně, což je efektivně obratová daň.

Česko ve formě



Ozdravný plán pro veřejné finance



✔️ Udržitelné důchody

✔️ Jednodušší daně

✔️ Zeštíhlení státu https://t.co/NYgyEkTQBi — Úřad vlády ČR (@strakovka) May 11, 2023