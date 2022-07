Euro se dostalo na nejnižší hodnotu vůči americkému dolaru za 20 let. Obě měny měly téměř stejnou cenu

Jednotná evropská měna se do této situace dostala kvůli obavám, že by se evropská ekonomika kvůli energetické krizi mohla propadnout do recese.

Lídři Evropské unie schválili zavedení eura v Chorvatsku. Země se k eurozóně připojí v lednu Číst článek

Americká centrální banka zároveň nadále výrazně zpřísňuje měnovou politiku ve snaze omezit inflaci.

Na největším plynovodu, kterým teče tato surovina z Ruska do Německa, v pondělí začala pravidelná údržba, jež má trvat deset dnů.

Nicméně vlády, firmy a trhy se obávají, že Rusko odstávku plynovodu Nord Stream 1 může prodloužit, a prohloubit tak energetickou krizi na kontinentu a urychlit propad unijní ekonomiky.