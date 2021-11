Aerolinky se snaží urychleně vrátit do vzduchu svá letadla. Techniky zdržují hadi, štíři i zalezlý hmyz

Poslední dva roky byly pro světové letecké společnosti kvůli pandemii nemoci covid-19 klidné - nyní však závodí s časem, aby svá letadla dostaly zpět na oblohu. Ale to vůbec není jednoduchý úkol, napsal zpravodajský server News.com.au. Sydney/New York 17:56 20. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle inženýra American Airlines trvá 300 až 1000 hodin práce, než může letecká společnost získat pro hibernované letadlo povolení od regulačních orgánů, aby mohlo opět létat. Ilustrační foto | Foto: Reuters

Pandemie zastavila v březnu 2020 mezinárodní leteckou dopravu. Nyní se však cestování opět staví na nohy.

Letecké společnosti se proto pustily do ohromného úkolu dostat tisíce odložených letadel z takzvaného stavu „hlubokého spánku“ - a inženýři, mechanici, piloti, úklidové čety a všichni ostatní, kdo jsou zodpovědní za to, aby se letadla mohla opět vrátit na oblohu, pracují přesčas, píše server.

Do míst, jako je Mohavská poušť v Kalifornii nebo asijsko-pacifické úložiště letadel v australském Alice Springs, se vracejí početné týmy techniků a inspektorů, aby tato zakonzervovaná letadla znovu uvedli do provozu a vydali jim certifikáty potřebné k návratu na nebe.

Čína pustí do vzduchu opravené letouny Boeing 737 MAX. Společnost jí má dodat přes sto dvacet strojů Číst článek

Tento proces s sebou ovšem nese řadu překážek. Technické týmy se potýkají s hady, kterým se zalíbilo uvnitř přístupných částí letadel, s jedovatými štíry, s ptáky hnízdícími v krytech motorů a hmyzem, který zalézá do odkrytých otvorů.

Problém představuje zejména hmyz hnízdící v pitotových trubicích, které slouží letadlům k měření rychlosti a výšky letu. S tímto zádrhelem se setkala Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), když zaznamenala nárůst nesprávných údajů o rychlosti a výšce u letadel, která prováděla první let po delší době uskladnění.

Výměna pneumatik

U letadel, která dlouhou dobu nečinně stála, je také potřeba vyměnit pneumatiky a promazat všechny potřebné části. Podle údajů analytické společnosti Cirium bylo do dubna 2020 kvůli pandemii vyřazeno z provozu více než 16 tisíc letadel - tedy více než 60 procent dopravních letadel na světě. Ještě na konci roku 2020 bylo stále mimo provoz více než 30 procent celosvětové letky osobních letadel.

V kauze nehod letadel Boeing 737 MAX byl obžalován pilot. Podle žalobců neinformoval o vadném systému Číst článek

Cestování se však opět rozjíždí - a to rychlostí, která pravděpodobně překoná úroveň před pandemií. Federální úřad pro letectví (FAA) v USA, Australský úřad pro bezpečnost civilní letecké dopravy a EASA, stejně jako další letecké úřady, mají rozsáhlé kontrolní seznamy, kterými se letecké společnosti musí řídit.

Podle inženýra American Airlines trvá 300 až 1000 hodin práce, než může letecká společnost získat pro hibernované letadlo povolení od regulačních orgánů, aby mohlo opět létat. I po dokončení tohoto procesu vyžadují regulační orgány, aby letadlo absolvovalo kontrolní let, který potvrdí, že je bezpečně připravené pro přepravu cestujících.

Košťata v hlavní roli

Už letos v červnu australská letecká společnost Qantas odhalila, že její inženýři, kteří se starají o letouny Airbus A380 nazývané „superjumbo" hibernující v Mohavské poušti, dostali speciální úkol - vyzbrojení násadami od košťat musí pravidelně letadla obejít a bušením do kol zajistit, že se v nich nebudou schovávat chřestýši.

Na východě Ruska pohřešují letoun An-26 se šesti lidmi na palubě. Záchranné akce komplikuje počasí Číst článek

„Letadla jsou vysoce technologicky vyspělá zařízení a není možné s nimi jen tak odletět do skladu, zaparkovat je a nechat stát. Vyžadují pravidelnou údržbu,“ řekl manažer společnosti Qantas pro inženýrství v Los Angeles Tim Heywood.

Kromě hadů se v letní sezoně v poušti vyskytují také jedovatí štíři. „První věc, kterou uděláme, než se pustíme do jakékoli pozemní kontroly, je, že chodíme kolem letadla, dupeme nohama a bušíme násadou do kol, abychom probudili a vyplašili hady. Jde nám o to, aby se nestalo nic ani našim technikům, ani hadům,“ dodal Heywood.

Inženýři australské letecké společnosti už v Mohavské poušti několikrát vyplašili chřestýše a také štíry, ale improvizovaný nástroj na bušení do kol zatím pokaždé odvedl svou práci a nikdo nebyl zraněn. „Je to unikátní součást údržby letadel a také další důkaz toho, jak mimořádný byl uplynulý rok,“ řekl Heywood.