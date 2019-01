Rekordní rok pro pražské letiště? Odbavit má přes 17 milionů lidí, otevře novou komerční zónu

Kompletní statistiku bude mít letiště až za týden. Podle předběžných čísel ale loni odbavilo téměř 16,8 milionů cestujících. A letos jich bude podle Romana Pacvoně z Letiště Praha nejméně o tři procenta víc.

„Častější cestování umožňuje sílící konkurence na evropském nebi, která tlačí ceny letenek dolů, což umožňuje létání stále více lidem. Těm se ale zároveň obecně ekonomicky daří, což znamená, že mají na cestování více finančních prostředků,“ vysvětluje pro Radiožurnál Pacvoň.

„Nárůsty počtu cestujících sledujeme na letišti dlouhodobě, a to jak na pravidelných linkách, loni například na linkách do Londýna nebo Barcelony, tak na linkách do dovolenkových destinací, například do Hurghady nebo Antálie,“ vyjmenovává.

„Počty cestujících rostou také na dálkových linkách. Například v roce 2018 jsme do Severní Ameriky odbavili o téměř 67 procent cestujících více,“ doplňuje Pacvoň.

Nová linka do Florencie nebo Zadaru

Další cestující mezi Spojenými státy a Prahou začnou od června létat s americkou společností United. Linka z Newarku v New Jersey bude už patnáctým dálkovým spojením s pražským letištěm, což je nejvíc v jeho historii.

„V roce 2019 očekáváme další nárůst v počtu cestujících, a to meziročně přibližně o 3 až 5 procent. Provoz zahájí linky do několika nových destinací, například Florencie v Itálii nebo Zadaru v Chorvatsku,“ popisuje Pacvoň.

Na letním letovém řádu letiště stále pracuje. Pokud by se potvrdily všechny možnosti, měla by Praha rekordní počet spojení v historii, více než 170. Nebývale roste Ryanair. Irská nízkonákladová společnost k dosavadním patnácti linkám z Prahy přidá v létě dalších patnáct.

„Očekáváme spoustu šťastných návštěvníků Prahy a také spoustu spokojených obyvatel Prahy a České republiky, kteří poletí do 15 nových destinací. Chceme v Praze růst, dáváme sem další letadla. Nemáme ambici stát se na pražském letišti jedničkou, ale třeba to tak dopadne,“ řekl v Praze obchodní ředitel Ryanairu David O'Brien.

„S ohledem na růst počtu cestujících je potřeba také navyšovat odbavovací kapacity letiště. Pro letošní rok máme plánovanou rekonstrukci třídírny zavazadel nebo otevření nových přepážek na obou terminálech. Na Terminálu 2 navíc v lednu otevřeme novou komerční zónu,“ přibližuje Roman Pacvoň z Letiště Praha.

„Jde o poslední krátkodobé rozvojové projekty. Další navyšování kapacit letiště bude možný až v souvislosti s výstavbou paralelní dráhy a rozšířeného Terminálu 2,“ uzavírá.