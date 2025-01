Mohli bychom se mít mnohem lépe, věří ekonom Maialeh. ‚Nemáme důvod brečet,‘ kontruje Zámečník

Míra chudoby v Česku není taková jako v některých zemích Evropské unie. Na to, že se lidem v Česku po letech vysoké inflace opět daří dobře, poukazují i prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS). Ekonom Robin Maialeh ovšem tvrdí, že by politici mohli dělat víc. „Dochází k rekordnímu propadu kupní síly mezd,“ varuje. Hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník si naopak všímá, že v Česku je méně chudých než ve Francii a Německu. Pro a proti Praha 17:28 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Zámečník a Robin Maialeh v pořadu Pro a proti | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Pane Zámečníku, daří se nám jako Čechům dobře?

Zámečník: Dobře se má 56 procent domácností, které v průzkumu STEM říkají, že s penězi vycházejí snadno.

Pane Maialehu, váš pohled na to, jak se máme...

Maialeh: Pokud se nepletu, tak dochází k určitému nárůstu těch, kteří s příjmem vychází velmi obtížně. Ale zároveň roste podíl těch, kteří s ním vycházejí velmi dobře, takže nám tady roste nerovnost.

Takže se nám tady rozevírají ony pověstné nůžky?

Maialeh: Ano. Pokud větší podíl občanů vychází s příjmem velmi dobře a zároveň roste podíl těch, kteří mají problém, tak je to evidentně symptom rostoucí nerovnosti. A kdybych se měl opřít o nějaká tvrdší data, nikoli pouze o vnímání společnosti, tak je to popření všech principů ekonomie blahobytu.



Dochází k rekordnímu propadu kupní síly mezd a v takovém prostředí se prostě společnost nemůže mít moc dobře.

Třetina nic neušetří

Z nedávné analýzy společnosti PAQ Research vyplývá, že například třetina domácností ze svého příjmu nic neušetří.

Zámečník: Ano, to ukazují i další šetření. Ale v mezinárodním srovnání je u nás chudoby opravdu méně. Z šetření Eurostatu vychází, že procento lidí, kteří si nemohou obden dovolit maso, je u nás nižší než v Německu nebo ve Francii. To není na brečení, ale spíš můžeme být hrdí.



Maialeh: Byl bych s těmito srovnáními velmi opatrný. Pokud vezmeme třeba ukazatel materiální deprivace, tak ten se nám v každém segmentu ohroženějších skupin rok od roku zhoršuje.

Můžeme tedy být hrdí na to, že máme méně chudoby než v některých západních státech?

Maialeh: Raději bych byl chudý ve Vídni, než střední třída v Praze.



Zámečník: Staré přísloví říká, že láska je v oku toho, kdo se dívá. Takže já si nestěžuji, nechci žít jinde.

Co by vláda měla prosazovat, aby se životní úroveň Čechů zvyšovala?

Maialeh: Jejím obecným cílem by určitě měla být dlouhodobě udržitelná a zvyšující se životní úroveň obyvatel České republiky. Největší rezervy vidím v daňové politice, která zbytečným způsobem tlumí ekonomickou aktivitu, která by ekonomiku mohla posouvat dále a zároveň některé ekonomické aktivity – byť třeba nepřímo – subvencuje.

