2. 1. 2016 |Barbora Kladivová |Ekonomika

Češi by si letos měli na platech polepšit. Vyšší mzdy by měli dostat hlavně zaměstnanci v technických oborech. Naopak lidé s ekonomickým vzděláním zřejmě přidáno nedostanou. Podle analytiků by měla vzrůst i minimální mzda, a to až o několik stovek. Optimismus ale mírnila v posledním týdnu roku 2015 Česká národní banka, podle té by růst platů mohla zpomalit sílící konkurence pracovníků ze zahraničí.