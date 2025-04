O tendru na Dukovany může ještě rozhodovat soud. Společnost EDF zvažuje žalobu

Francouzská společnost EDF zvažuje, že podá žalobu na výsledek tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany ke Krajskému soudu v Brně. Ve středu to řekl viceprezident EDF Vakis Ramany. Rozhodnout se chce velmi brzy. EDF žalobu zvažuje poté, co minulý týden její stížnost na hodnocení tendru zamítl antimonopolní úřad. Ten také zrušil předběžné opatření zakazující podpis smlouvy mezi zadavatelem, společností ČEZ, a vítězem tendru, korejskou KHNP. Aktualizováno Brno 13:18 30. 4. 2025 (Aktualizováno: 14:15 30. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O tendru na Dukovany bude zřejmě rozhodovat soud (ilustrační foto) | Foto: Petr Lemberk | Zdroj: ČTK

Společnost EDF chce podle informací Radiožurnálu u soudu zároveň žádat o nové předběžné opatření. ČEZ po dohodě s vládou plánuje uzavřít kontrakt s KHNP už v příštích týdnech. Zakázka na dva nové reaktory v Dukovanech má hodnotu 400 miliard korun.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce KHNP před nabídkou EDF. Dalšího uchazeče Westinghouse vyřadila ze soutěže už dříve.

EDF chce jednání v Parlamentu

EDF bude vedle žaloby usilovat také o to, aby se výsledkem tendru ještě před podpisem kontraktu zabýval český Parlament. Požádá proto o veřejné slyšení, kde by své nabídky obhajovali oba uchazeči.

Firma chce mít také ujištění, že její nabídka, kterou považuje za stejně výhodnou jako nabídku KHNP, byla při hodnocení ze strany ČEZ správně pochopena. Zatím totiž nedostala od ČEZ odpověď, proč byla horší. Firma i členové vlády loni uvedli, že KHNP byla lepší ve všech hodnocených kritériích včetně ceny. EDF s tím ale nesouhlasí.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna k možnosti žaloby v minulém týdnu řekl, že případný odkladný účinek pro další vývoj v tendru by závisel čistě na uvážení soudu. Případné vydání soudního předběžného opatření, které by opět zakazovalo uzavřít smlouvu, je podle Mlsny podmíněno složením poměrně výrazné kauce ve výši jednoho procenta z nabídkové ceny na dukovanský projekt.

Soud by přitom musel posoudit, zda převažuje veřejný zájem nad zájmem firmy. Podle EDF je maximální limit kauce deset milionů korun. Její složení by v případě podání žaloby nebylo podle firmy problémem.

Antimonopolní úřad zakázku řešil několik měsíců, námitky proti výběru konkurenční firmy v soutěži podali oba neúspěšní uchazeči. Zpochybňovali oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost řízení.

Francouzská firma konkrétně uváděla, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích. Obě firmy také označily za nezákonný postup zadavatele, který podle nich mimo jiné nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek, zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele. ÚOHS námitky zamítl, Mlsna pak v minulém týdnu zamítl i rozklad firem.

Spolupráce KHNP s Westinghousem

Podle zdrojů blízkých EDF by Česko mělo nabídky znovu posoudit ale i z pohledu národních a bezpečnostních zájmů země a jejího průmyslu. Hlavně kvůli tomu, že až letos v lednu korejská společnost KHNP podepsala dohodu s Westinghousem o globální spolupráci ve světě a uzavřela s ním také smír ohledně sporu o duševní vlastnictví k technologii nabízeného reaktoru.

Spekuluje se, že KHNP tak za licenci při vývozu reaktoru bude platit americké firmě poplatky a přenechá jí část zakázek. To by se pak mohlo promítnout do schopnosti KHNP naplnit své závazky z připravované smlouvy na Dukovany nebo výrazně snížit zisk ze zakázky pro korejskou stranu. Na to upozorňuje jako na riziko celého projektu hlavně korejská parlamentní opozice.

KHNP ani Westinghouse obsah smlouvy nekomentují s tím, že jde o obchodní tajemství. KHNP odmítá, že by svou nabídku nebyla schopna splnit. A podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN), který byl nedávno na návštěvě v Jižní Koreji, podpis smlouvy na Dukovany podporuje jak tamní vláda, tak i opozice.

KHNP se nicméně v posledních měsících stáhla z některých tendrů v Evropě, kde byl i Westinghouse. Podle zdrojů blízkých francouzské firmě je to nevýhoda pro české dodavatele z oblasti jaderné energetiky, protože se tak nedostanou do dodavatelského řetězce pro další evropské projekty. V nich zatím převažuje účast EDF s reaktorem EPR. Ve Francii a Evropě připravuje 16 reaktorů, celosvětově 26.

Stížnost i v Bruselu

EDF si na dukovanský tendr stěžuje i v Bruselu. Vyzývá Evropskou komisi, aby pozastavila uzavření smlouvy mezi ČEZ a KHNP, dokud nebude dokončeno vyšetřování potenciálních zahraničních dotací.

EDF má podezření, že má KHNP podporu od státu či mateřské státní firmy KEPCO. „Naléhavě žádáme, aby byla dohoda pozastavena do doby, než šetření naší stížnosti vyústí ve stanovisko Komise k existenci zahraničních dotací, které mohou narušit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu,“ prohlásil právník společnosti EDF Benoit Le Bret.

KHNP nicméně opakovaně odmítla, že by měla státní subvence. Evropské nařízení týkající se prověřování státních dotací pro firmy ze zemí mimo EU kvůli férové konkurenci bylo ale podle nedávného vyjádření šéfa ÚOHS Mlsny přijato až po zahájení tendru na Dukovany a nemělo by se tak na jeho hodnocení ani formálně vztahovat.

Očekávaný podpis smlouvy

Podpis smlouvy na dodávku dvou reaktorů pro Dukovany zatím plánují ČEZ a KHNP v příštích týdnech. Nejpozději pak do konce června.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

České firmy by měly také podle slibu KHNP získat na celkových dodávkách pro nové Dukovany podíl nejméně ve výši 60 procent hodnoty projektu, tedy za zhruba 240 miliard korun. Polovina z toho se má podepsat s tuzemskými dodavateli závazně při podpisu hlavního kontraktu mezi ČEZ a KHNP.

Firmy zastoupené Aliancí české energetiky ale v minulých měsících upozorňovaly na to, že mají s korejskou stranou stále jen nezávazná memoranda, a žádaly smlouvy o smlouvách budoucích.

Podle KHNP i ČEZ by se mohly předem podepsat smlouvy na dodávku turbíny a turbínové haly a zřejmě i inženýrské práce na projektu. Celkově by se tak mohlo poskládat slíbených 20 až 30 procent hodnoty zakázky.