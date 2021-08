Odvolací soud zrušil konkurz na Mladou frontu. ‚Nepovažuji to za šťastné,‘ říká insolvenční správkyně

Vrchní soud v Praze zrušil prohlášení konkurzu na vydavatelství Mladá fronta. Minulý týden zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, který loni zamítl návrh na reorganizaci vydavatelství a poslal jej do konkurzu. Majetek vydavatelství potom v rámci uspokojení věřitelů začala rozprodávat insolvenční správkyně Petra Hýsková. Ta nepovažuje rozhodnutí soudu za šťastné. Věc nyní bude znovu řešit soud prvního stupně. Praha 18:31 26. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladou frontu, která vydávala například ekonomický týdeník Euro, několik dalších časopisů nebo knihy, poslal krajský soud do konkurzu loni v listopadu. | Zdroj: Profimedia

„Ať už bylo to rozhodnutí vydáno z jakéhokoli důvodu, tak pro věřitele zapodstatových pohledávek jako jsou zaměstnanci dlužníka, finanční úřad, zdravotní pojišťovny, není úplně šťastné,“ řekla Petra Hýsková.

Věřitel nesouhlasil s prodejem online divize firmy Mladá fronta. K odkupu zřejmě dojde až v roce 2021 Číst článek

„Přitom jsou to věřitelé, kteří by z majetkové podstaty měli být uspokojováni, a nemají hlasovací právo, takže osud majetkové podstaty nejsou schopni ovlivnit, protože pro to nemají v zákoně oporu. Ale vždy respektujeme rozhodnutí soudu a budeme podle toho postupovat,“ doplnila insolvenční správkyně.

Mladou frontu, která vydávala například ekonomický týdeník Euro, několik dalších časopisů nebo knihy, poslal krajský soud do konkurzu loni v listopadu. Zamítl návrh na reorganizaci podaný jedním z věřitelů, firmou mediálního podnikatele Jaromíra Soukupa. Insolvenční správkyně poté začala majetek vydavatelství rozprodávat.

Letos v lednu se v dražbě prodala Online divize vydavatelství včetně ochranných známek tištěného časopisu Euro, koupila ji společnost Internet Info za 15,8 milionu Kč.

Stejný měsíc se vydražily některé časopisy za téměř 4,2 milionu. V únoru koupila firma Albatros Media za 14 milionů knižní divizi vydavatelství. Prodeji dalšího majetku zabránil zákaz zpeněžování kvůli několika odvoláním k vrchnímu soudu.

Věřitelé žádají po vydavatelství asi 400 milionů Kč. Kumulovaná ztráta Mladé fronty byla koncem loňského roku téměř 200 milionů. Firma už nemá žádné zaměstnance.