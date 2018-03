insolvence

4. 5. 2016 | ČRo |Zprávy z domova

Rekvalifikace nebo sociální programy pro horníky, to jsou některá opatření, která vláda chystá v souvislosti s děním v těžební společnosti OKD. Dnes ráno to potvrdilo širší předsednictvo vlády. Zadlužený podnik, který včetně dodavatelských firem zaměstnává téměř 13 tisíc lidí, včera sám na sebe podal návrh na insolvenci spojený s návrhem na restrukturalizaci společnosti. Kabinet nyní čeká na rozhodnutí soudu, to by mělo padnout nejpozději do konce příštího týdne.