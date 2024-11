Paliva za týden zdražila. Benzin stojí zhruba o desetník víc, nafta asi o 30 haléřů

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu zdražily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 35,78 koruny, před týdnem byl o 11 haléřů levnější. Nafta zdražila o 32 haléřů, za litr teď řidiči dají průměrně 34,95 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. V příštích dnech budou ceny podle analytiků paliva dál zdražovat, tempo růstu cen by však mělo zpomalovat. Praha 13:47 28. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu zdražily (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za růstem cen stojí podle analytika Purple Trading Petra Lajska několik faktorů. „Na trhu pohonných hmot se promítají kolísající ceny ropy - na konci října a začátku listopadu však ropa zdražovala. U benzinu tak v posledních dnech opět roste burzovní cena. Nejedná se však o silný růst, zdražování by tak mělo být jen mírné. U nafty žene její cenu výše blížící se zima a růst využití na topné účely. Dovoz pohonných hmot a ropy navíc zdražuje slabá česká koruna,“ popsal Lajsek.

Podle analytiků bude růst cen zřejmě pokračovat do konce listopadu. „Z marží rafinérií to zatím vypadá, že by nafta měla růst jen o něco málo vyšším tempem než ceny benzinu. Cenový růst by se však mohl pohybovat jen okolo deseti haléřů na litr,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Podle něj by ovšem měl tlak na růst cen postupně ustupovat, poukázal přitom zejména na příznivý vývoj cen energií. „Kvůli zpoždění českých cen za globálním trhem se ještě v následujícím týdnu můžeme dočkat mírného růstu cen,“ podotkl Tyleček. V případě, že se situace na trhu výrazněji nezmění, nelze podle Tylečka vyloučit ani případné slevy u benzinu.

Růst cen do konce měsíce očekává také Lajsek, mělo by podle něj jít o nižší desítky haléřů. „Prudší by mohl být opět u nafty,“ řekl. Zdražování by však podle Lajska nemělo mít delšího trvání, protože aktuální situace na ropném trhu nenasvědčuje prudkému nárůstu cen.

Ceny kolísaly

Vývoj cen bedlivě sledují dopravci. „Pro logistické firmy může být řešením průměrování nákladů pravidelným tankováním bez ohledu na krátkodobé výkyvy. Případný pokles cen by pro ně znamenal vítanou úlevu, zejména s ohledem na tradičně náročné předvánoční období,“ upozornil šéf Malcom Finance Jaroslav Ton.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 35,19 koruny. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr tam prodávají průměrně za 34,31 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 37,12 koruny. Nafta se tam tankuje za 36,78 koruny za litr.

Během letošního roku ceny paliv značně kolísaly. V prvních zhruba čtyřech měsících vzrostly až na více než 40 korun za litr u benzinu a přes 39 korun u nafty. Pak do půlky června zlevňovaly, následně opět zdražily a od začátku července do konce září znovu zlevňovaly až na úroveň kolem 35,20 koruny za benzin a 33,50 koruny za naftu. V říjnu pak ceny opět mírně vzrostly a na začátku listopadu nepatrně klesly.

V meziročním porovnání je nyní benzin asi o 1,80 koruny na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili zhruba o 2,80 Kč na litru více.