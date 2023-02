České matky vypadávají z trhu práce mnohem více, než je běžné v ostatních zemích Evropy

Šedesátiprocentní míra zaměstnanosti českých žen pokulhává za evropským průměrem o téměř 15 procentních bodů.

Nejvíce v tomto věku pracuje Portugalek – skoro 85 procent. Nejméně naopak Italek, Řekyň a právě Češek. Podle autorů studie tak přichází český pracovní trh v porovnání s průměrnou evropskou zemí o 50 tisíc zaměstnankyň.

Češky mnohdy využívají maximální možnou délku rodičovské, tedy čtyři roky. Důvodem je třeba nedostatek míst ve školkách.

„Ta přímá podpora – placení, aby lidé byli doma s dětmi – je extrémně vysoká a výrazně nízká je nepřímá podpora služeb pro rodiče s dětmi, dominantně předškolní zařízení. Je potřeba překlopit podíl, protože peněz je dost, ale dávají se na špatné účely,“ vysvětluje pro Radiožurnál ekonom Daniel Münich.

A upozorňuje také na ekonomické důsledky, které má vypadávání žen z práce pro ně samotné i pro stát.

„Dítě, které může chodit do školky, umožní mamince chodit do práce, alespoň na částečný úvazek, vydělávat, platit daně, platit sociální a zdravotní odvody, často snížit i pobírání dávek. Zvýší to možnost, že se v profesní hierarchii nezastaví. A bude nadále platit vyšší daně,“ přibližuje Münich.

Zkrácené úvazky

Podle něj by pomohla také větší dostupnost zkrácených úvazků, které rodičům umožňují lépe skloubit práci s péčí o děti. A za příklad dává Rakousko, kde je práce na zkrácený úvazek rozšířená.

Alena Křížková ze Sociologického ústavu Akademie věd ale upozorňuje, že práce na zkrácený úvazek s sebou v Česku nese i skrytá rizika: „Pokud žena požádá o zkrácení úvazku z důvodu péče, na což má nárok, tak ale potom nemá nárok na návrat na plný úvazek. Zkrácený úvazek je stopka v kariéře. A jsou tam mnohem nižší možnosti postupu na vyšší pozice.“

Od února mohou zaměstnavatelé uplatňovat na zkrácených úvazcích – třeba právě u rodičů malých dětí – pětiprocentní slevu na pojistném.

Například předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner je ale skeptický k tomu, že budou ke zkráceným úvazkům otevřenější. Podle něj je pět procent pro podniky malá motivace.

„Myslím, že dopady tohoto opatření budou minimální a pracnost je podstatně náročnější, protože administrativa kolem toho je velká, takže myslím, že přínos nebude takový,“ dodává Wiesner.

Naopak Jan Rafaj ze Svazu průmyslu a dopravy – a také poradce lidoveckého ministra práce Mariana Jurečky – věří, že pětiprocentní sleva na pojistném bude pro některé zaměstnavatele motivační. Podle něj zatím nejsou zvyklí částečné úvazky nabízet, protože po nich není výrazná poptávka. Na rozdíl právě od zahraničí, kde jsou u rodičů malých dětí rozšířené.