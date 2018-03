23. 3. 2017 | ČTK |Regiony

Ústecký krajský soud ve čtvrtek poslal na osm let do vězení ženu z Děčína za to, že způsobila smrt své malé dcery. S měsíčním kojencem podle soudu opakovaně třásla. Dítě zemřelo v důsledku vážných poranění mozku, mimo to mělo i zlomeniny nohou. Jednadvacetiletou ženu, která má ještě jedno dítě, uznal vinnou z těžké újmy na zdraví s následkem smrti. Rozsudek není pravomocný, obžalovaná si ponechala lhůtu pro odvolání. Podle právní kvalifikace případu ženě hrozilo až 16 let vězení.