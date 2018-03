20. 10. 2010 |Pavel Novák, Lucie Maňourová |Ekonomika

V celé Evropské unii by měla být mateřská dovolená minimálně dvacet týdnů, a to plně hrazená. O návrhu nové směrnice budou po poledni hlasovat poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku. Pokud ji schválí, dostali by v celé Unii dva týdny placené dovolené i novopečení otcové.