Okolnosti pádu ruské ERB banky: vlídnost pro byznysmeny z okolí Gazpromu

Zkrachovalá ruská banka ERB podnikatele Romana Popova poskytovala v Česku vybraným ruským podnikatelům nezvykle výhodné úvěry. Nežádala například řádné ručení za půjčky a neprověřovala, jestli dlužníci mají na splácení dostatečně vysoké a také důvěryhodné příjmy. Vyplývá to z podrobné zprávy České národní banky k odejmutí licence ERB bance, která byla nedávno zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Původní zpráva Praha / Moskva 6:55 24. listopadu 2017

ERB banka je sice už od loňska v likvidaci, kvůli ztrátě přes 3 miliardy korun ale spadla do insolvence. Na povrch tak vypluly detaily o dění v bance, které jinak Česká národní banka nezveřejňuje.

Majitel potápějící se ERB bank Popov odmítá kroky ČNB: Krach mé banky vytvořila uměle. Peněz máme dost Číst článek

Výsledkem špatného hospodaření ústavu byla podle tohoto dokumentu mimo jiné tristní úvěrová bilance – více než polovinu všech půjček totiž banka vedla takzvaně v selhání, tedy jako pochybných či nesplácených. „Toto bylo v rámci tuzemského bankovního sektoru skutečně výjimečné,“ řekla k tomu Radiožurnálu mluvčí České národní banky Markéta Fišerová.

Podle téměř dvousetstránkového dokumentu ČNB dosahoval objem problematických úvěrů téměř miliardy korun. Bankovní dům Romana Popova v Česku údajně také dlouhodobě porušoval mezinárodně uznávaná pravidla proti praní špinavých peněz nebo špatně vyhodnocoval rizikovost klientů. U řady půjček nebyla dodržena předepsaná pravidla.

Úvěry pro přátele

Jak vyplývá z dokumentu, úvěry s nestandardními podmínkami často mířily k lidem, kteří se zřejmě s Popovem znali z jeho dřívějšího působení v ruské firmě Strojtransgas. Ta byla spřízněná s ruským plynárenským monopolem Gazpromem.

Velmi benevolentní úvěry totiž získali například Vitalij Černomyrdin, syn bývalého ruského premiéra, nebo někdejší zástupce ruského plynárenského kolosu Gazprom v Česku Roal Piskoppel.

Vitalij Černomyrdin, jehož otec Viktor stál počátkem devadesátých let u zrodu celého Gazpromu a který sám později podle ruských médií působil ve Strojtransgazu, dostal u ERB banky více než padesátimiliónový úvěr na patnáct let. A to i přes nedoložené finanční zdroje a bez ručení vlastním majetkem. Nutno ovšem dodat, že Černomyrdin na rozdíl od dalších ruských prominentů svůj dluh u ERB banky nakonec splatil.

Pohledávky v řádu desítek miliónů korun naopak v padlé ERB bance zůstaly třeba po podnikání Vladimíra Jermakova, který je dlouhodobě považován za jednoho z nejvlivnějších Rusů na českém území a který u nás vedl a také spoluvlastnil dceru Gazpromu – společnost Vemex.

Žádné riziko a přesto krach

Dluhy v tomto případě souvisí s jeho plány na výrobu umělých safírů pro hodinářský průmysl prostřednictvím firmy ALED Praha. Ta loni zkrachovala a ERB banka u této společnosti eviduje pohledávku za více než padesát miliónů korun pocházející z úvěrů a kontokorentů. Podle ČNB přitom banka ohodnotila úvěrové riziko firmy u dvou ze tří půjček na nulu.

ERB bank přišla o povolení k činnosti. Podle ČNB nakupovala dluhopisy v rozporu s předpisy Číst článek

Jermakov však odmítá, že by měl od Popova, s nímž se osobně znal, nějaké úlevy. „Absolutně ne. Řekl bych, že jsme měli naopak ještě přísnější podmínky než ostatní,“ reagoval pro Radiožurnál.

Vlídné úvěrové podmínky pak u ERB bank dostal také dlouholetý zástupce Gazpromu v Česku a poté šéf Rusko-české smíšené komory Roald Piskoppel. Tomu podle zprávy ČNB poskytl ručení osobně majitel banky Popov. Piskoppel také údajně nemusel průběžně splácet jistinu úvěru – tedy původně zapůjčenou částku - a bance stačily jen úhrady úroků, a to pololetně. Jenže když Piskoppel nesplácel ani ty, povolila mu banka podle zjištění ČNB odklad jejich splátek téměř o půl roku a následně přesunula jeho úvěr do kategorie nestandardních pohledávek. Piskoppel na otázky zaslané sms zprávou neodpověděl.

Česká národní banka v této souvislosti poukázala i na to, že ERB banka neměla dostatečné informace o Piskoppelových majetkových poměrech. To český bankovní regulátor vzhledem k faktu, že Piskoppel svůj úvěr nesplácel, označil jako „obzvlášť neobezřetné jednání“.

S konkrétními otázkami ke klientům Radiožurnál oslovil i právníka Popova Jana Maška, odpovědi však doposud nedostal.

Podnikání bank

Další vážný problém ERB banky, na který ČNB poukázala, bylo významné provázání peněz ERB banky s dalšími ruskými bankami. Vysoce totiž překračovala limity na půjčky peněz vůči sesterské První česko-ruské bance (PČRB), bance Deržava či Gazprombance.

„ERB bank tím nedodržovala jedno z obezřetnostních pravidel, které upravuje podnikání bank. Tím je pravidlo omezující koncentraci rizika vůči jednotlivým protistranám,“ zdůraznila pro Radiožurnál mluvčí ČNB Fišerová.

Půjčka Le Penové

PČRB vlastnil stejně jako ERB banku přímo Popov. Pozornost na sebe tento moskevský finanční ústav přitáhl před třemi lety, když půjčil francouzské političce Marine Le Penové devět milionů eur, tedy zhruba 240 miliónů korun na financování nacionalistické Národní fronty. PČRB nakonec také zkrachovala, o licenci přišla v Rusku v polovině loňského roku.

Za vážné pochybení ERB banky pak regulátor považuje i to, že banka například neprověřovala, jestli žadatelé o úvěr nejsou na sankčním seznamu Evropské unie vůči Rusku nebo jestli nejsou takzvanými politicky exponovanými osobami. Transakcím těchto klientů je přitom banka ze zákona povinna věnovat zvýšenou pozornost.

Jednotlivá pochybení popsaná v rozsáhlém dokumentu České národní banky nechtěla její mluvčí komentovat. Potvrdila nicméně, že právě politika banky v oblasti úvěrů a posuzování spolehlivosti jednotlivých klientů hrála loni při rozhodování regulátora o odebrání licence klíčovou roli.

„Hlavním důvodem byla pochybení v oblasti řízení úvěrového a tržního rizika a likvidity, která ohrožovala stabilitu banky,“ poznamenala pro Radiožurnál Fišerová.

Nic nestandardního se neděje

Popov loni před odebráním licence odmítal, že by se v jeho bance dělo něco nestandardního. Česká národní banka přitom ale s finančním ústavem vedla opakované správní řízení. Problémy pak vyvrcholily zásahem Finančně analytického úřadu, který bance zadržel část peněz.

Jednotka na boj proti praní špinavých peněz údajně zjistila nestandardní transakce a podala také na banku trestní oznámení. Později se ukázalo, že šlo o investici 1,5 miliardy korun do dluhopisů rakouské realitní společnosti M&A GmbH. Drtivá většina peněz se dodnes bance nevrátila. Transakcí se nyní zabývá policie pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze.

ERB banka přišla o licenci loni v říjnu a kvůli třímiliardovým dluhům nedávno spadla do insolvence. Proti krokům ČNB se zkrachovalý ústav brání u soudu a připravuje arbitráž.