Nová padesátilibrová bankovka je jako první vyrobena z polymeru. Vyobrazen je na ní matematik Turing

Britská národní banka odhalila novou padesátilibrovou bankovku, na níž je vyobrazen matematik a zakladatel moderní informatiky Alan Turing. Informuje o tom server BBC News. Bankovka, která je jako první vyrobena z polymeru, vejde do oběhu od 23. června - tedy na výročí Turingova narození. Londýn 13:24 25. března 2021

Alan Turing se do britské a světové historie zapsal především díky úspěšným pokusům zrychlit chápání kódovaných zpráv německého námořnictva během druhé světové války. Díky tomu nese dle mnohých odborníků podíl na záchraně mnoha lidských životů a na zkrácení konfliktu. Podílel se i na vývoji prvních počítačů, a to v londýnské National Physical Laboratory a později na manchesterské univerzitě.

„Byl špičkovým matematikem, vývojovým biologem a průkopníkem informatiky. Jako gay byl ale i terčem příšerného zacházení. Vyobrazením na bankovku oslavujeme jeho úspěchy a hodnoty, které symbolizuje,“ řekl BBC News guvernér britské národní banky Andrew Bailey. Poukazuje tak na Turingovu aféru s devatenáctiletým mladíkem, kvůli které byl matematik v roce 1952 zatčen. Namísto vězení byl ale nucen brát dámské hormony. Zemřel v jednačtyřiceti letech - údajně spáchal sebevraždu.

Na Bankovce se objeví Turingova fotografie z roku 1951, která je součástí britské národní kolekce portrétů, jeho podpis, tabulka a matematické vzorce z Turingovy práce o informatice z roku 1936, nákres stroje, který pomáhal řešit německé kódované zprávy, páska zobrazující datum jeho narození v binárním kódu či jeho výrok pro deník The Times z 11. června 1949: „Tohle je pouze předzvěst toho, co nás čeká, a jen stín toho, čím se to stane.“

Půjde také vůbec o první bankovku vyrobenou z polymeru - podle banky je díky tomu odolnější a bude těžší ji padělat, což z ní učiní jednu z nejbezpečnějších vyrobených bankovek na světě.

Detail nové padesátilibrové bankovky s matematikem Alanem Turingem | Foto: Bank of England | Zdroj: Reuters