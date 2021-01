Cena bitcoinu se dál zvyšuje. Za den vzrostla o skoro 11 procent a poprvé překonala hranici 40 000 dolarů

Kompenzace pro zavřené skiareály chce stát počítat z nákladů, nebo sedaček, řekl Havlíček

V případě nákladového režimu by podle Havlíčka mohla střediska získat kompenzaci 65 procent nákladů. Počítá se s tím, že mohou čerpat z programu Antivirus, měla by být také zahrnuta do COVID nájemné.