Výrobce čipů Qualcomm chce převzít Intel. Ten je v jedné z největších krizí od začátku své existence

Americký výrobce čipů Qualcomm se v minulých dnech obrátil s nabídkou na převzetí na konkurenční firmu Intel, která nyní prochází jednou ze svých největších krizí. Uvedl to list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Tržní hodnota Intelu se nyní pohybuje kolem 87 miliard amerických dolarů (téměř dva biliony korun). New York 6:57 21. září 2024

Intel se snaží oživit své podnikání a zaměřuje se na smluvní výrobu čipů a procesory pro umělou inteligenci. Akcie firmy však v posledních měsících klesly, protože propouští, přerušila výplatu dividendy a čelila rezignaci vysoce postaveného člena správní rady.

Podle listu The Wall Street Journal dohoda zatím není jistá. I kdyby byl Intel nabídce Qualcommu nakloněn, dohoda takového rozsahu by určitě přilákala zájem antimonopolních úřadů. Kvůli jejímu dokončení by tak Qualcomm mohl prodat některá aktiva nebo části Intelu jiným kupcům.

Agentura Reuters tento měsíc uvedla, že Qualcomm zkoumá možnost získání části divize designu Intelu, aby posílil své produktové portfolio. Zkoumal také možnost akvizice některých dalších částí.

Intel byl kdysi nejhodnotnějším výrobcem čipů na světě, s tržní hodnotou přes 290 miliard amerických dolarů. V letošním roce však akcie firmy klesly o 56 procenta, když v roce 2023 vzrostly o 90 procent. Analytici a investoři uvedli, že Intel bude pravděpodobně vyřazen z indexu Dow Jones.

Tržní hodnota firmy Qualcomm se pohybuje kolem 185 miliard dolarů. Firma je předním dodavatelem čipů pro chytré telefony. Je jedním z nejdůležitějších dodavatelů pro telefony iPhone firmy Apple.