10. 4. 2016 |Barbora Kladivová |Zprávy z domova

V Česku chybí IT odborníci, shodují se personální agentury. A to i přesto, že specializované vysoké školy ročně absolvuje přes dva a půl tisíce lidí. Podobně jsou na tom i evropské firmy, kterým chybí přes 700 tisíc počítačových odborníků. Nedostatek softwarových vývojářů by se navíc měl podle personální společnosti AC jobs v dalších letech ještě zhoršovat.