Apple představil nové hodinky i iPhone. ‚Přijde posun ve výdrži baterie,‘ říká šéfredaktor Dotekománie

Zkuste prosím nějak ve stručnosti shrnout, s čím vším Apple přichází.

Co se týče třeba chytrých hodinek, tak tam došlo k výraznému posunu, protože se nabízí s větším displejem. Jsou o něco lehčí, dokonce budou i v titanové verzi, která bude ještě lehčí než předtím. Došlo i na vylepšení pozorovacích úhlů displeje.

Co ale asi nejvíc zaujme zájemce o Apple produkty, tak bude úplně nové tlačítko Capture Button, které se bude nacházet na všech iPhonech a v podstatě bude sloužit hlavně pro focení.

Jedná se o takové virtuální tlačítko, protože je to spíše dotyková plocha a člověk ho bude moci využívat pro změny nastavení fotoaparátu. Do budoucna se případně plánuje aktualizace, aby fungovalo v podstatě na dvojstisk.

To je tedy to hlavní, co přinese nový iPhone 16 nebo iPhone 16 Pro? Nenašel byste ještě nějaké další novinky?

Co se týče základní verze, Apple do ní přidává nový procesor A18. Verze Pro zase dostane procesor A18 Pro. U obou Apple slibuje daleko delší výdrž na jedno nabití, zejména u té základní řady 16, kde by mělo dojít k výraznému posunu a dokonce by měl vydržet i déle v nějaké vyšší zátěži.

Co se týče takových těch nadstandardních funkcí, které se v prezentaci velice často zmiňovaly, tak je to třeba obousměrná satelitní komunikace. Ta ale bude omezena pouze na některé trhy, v České republice nebude k dispozici.

A jak to nakonec dopadlo s umělou inteligencí? Bude v iPhone 16 dostupná i pro Evropany, nebo nebude?

Co se týče umělé inteligence, tak tam se plánuje rozšíření zejména do anglicky mluvících zemí mimo Evropu. Nebylo vůbec uvedeno, jestli se Evropa dočká příští rok, nebo až později, ale vypadá to, že až za rok. Ty hlavní novinky se týkají zejména jenom angličtiny, takže i kdyby se to rozšířilo sem, tak Česká republika zatím nebude pro Apple v kurzu.

Inovací prošly i barevné varianty iPhonu. Pro někoho je to možná marginálie, pro jiného naopak docela důležitý faktor. V jakých barvách bude možné si iPhony 16 pořídit?

Ty barvy samozřejmě mají svoje určité názvy, ale vidím tam černou, bílou, takovou spíš jakoby lososovou, zelenou a modrou. To se týká alespoň základního iPhonu 16. Co se týče té vyšší varianty, tak tam se opět budou nabízet takové ty metalické barvy, jako je zlatá, stříbrná, černá a taková „nabělená“, kdybych měl tu barvu nějak popsat.

Je něco, co vás na té dnešní (pondělní) prezentaci společnosti Apple vysloveně překvapilo nebo zaskočilo?

Asi nejvíc mě potěšily hodinky, protože u nich došlo k výraznému posunu. Ten není jen o zmiňovaném displeji, ale třeba je tam i větší a hlasitější reproduktor. Je tam ale vícero funkcí, které si zaslouží pozornost.

Zmíněný Capture Button je zase asi tou nejzajímavější možností u iPhonů, protože by měl sloužit nejenom pro foťák, ale i pro aktivaci funkce, pomocí které si budete moci nechat analyzovat to, co vidíte. IPhone vám poté předloží výsledky z vyhledávání.

Zájemci o ty nejnovější produkty společnosti Apple, konkrétně tedy o iPhone, si obvykle museli několik týdnů počkat, než si reálně mohli nové zboží koupit. Bude to tak i tentokrát?

Z dostupných informací zatím ještě nemáme české ceny, ty by se měly objevit během chvíle. Lidé by si měli počkat do 20. září, přičemž už dnes (v pondělí) by měly fungovat předobjednávky.

Dokážete alespoň odhadnout, na jaké výši by se cenovka mohla nebo měla zastavit?

Tak já zatím viděl akorát americké ceny, které jsou absolutně stejné jako minulý rok u minulé generace, přičemž to stále začíná na 128 GB, takže tam nedošlo ke zdvojnásobení úložiště.