22. 9. 2016 |Václav Štefan |Ekonomika

Dlužníci by v budoucnu nemuseli pro úspěšné oddlužení uhradit 30 procent svých závazků. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO chce předložit novelu insolvenčního zákona, která hranici zruší. Podle něj jde totiž o nespravedlivou bariéru. Doba trvání osobního bankrotu by se také z pěti let prodloužila na sedm. Pravicová opozice ale záměr kritizuje. Současný systém podle ní funguje.