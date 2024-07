Adam Černý, mladistvý žurnalista staré školy

Kdo znal Adama Černého jako novináře, nezapomene na jeho přesné formulace a pečlivou dikci. Kdo se s ním setkal jako s člověkem, bude vzpomínat na jeho vždy dobrou náladu a pobavený pohled na svět. Měl jsem to štěstí, že jsem ho znal z obou stránek. Komentář Praha 16:30 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřel novinář Adam Černý | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Přesto mě zaskočilo, když jsem se dozvěděl o jeho předčasném skonu v nedožitých 74 letech. A to tím spíš, že vždy působil neobyčejně vitálně a mladistvě – nejen co do vzhledu, ale i přístupu k životu. O svém zdraví prostě nemluvil.

Vždy, když jsem ho viděl, měl nakažlivě dobrou náladu. Vše ho zajímalo, o všem hodně věděl, a obvykle také přidal anekdotu nebo i víc. Ze všeho nejvíc ho ale zajímala politika, a ta ho mimo jiné přivedla i do vysílání Českého rozhlasu.

Politika i řemeslo

Byl mimo jiné stálým hostem pořadu Jak to vidí..., který vysílá Dvojka, a častým hostem byl i na Radiožurnálu. Ale také byl pravidelným přispěvatelem Názorů a argumentů, poslední příspěvek jsme od něj vysílali 8. června pod titulkem Diplomatické šachy na Dálném východě.

Právě tento region ho zajímal, i proto, že si byl jako znalec politiky dobře vědom jeho rostoucího významu. Především byl ale vynikajícím znalcem evropské politiky, díky jazykové vybavenosti sledoval podrobně nejen dění v Británii, ale také a především v Německu a ve Francii.

Sám pocházel z novinářské rodiny, žurnalistou byl už jeho dědeček z matčiny strany, maminka Věra i otec Jaroslav.

Brázda v české novinařině

Adam Černý (*1950) stačil vystudovat tehdejší fakultu žurnalistiky, ale poté setrval mnoho normalizačních let mimo obor v dělnických povoláních. Nakonec roku 1980 nastoupil do Svobodného slova, v těch letech asi jedné z nejvíce svobodomyslných redakcí u nás.

Krátce po listopadu 1989 přešel do obnovených Lidových novin, kde vedl zahraniční rubriku. Pracoval také v České televizi, Zemských novinách a týdeníku Týden, nejdéle ale zůstal spojený s Hospodářskými novinami. Byli jsme hrdí, že se stal častým přispěvatelem Názorů a argumentů.

Věřil v poctivou publicistiku, založenou na znalosti věci, odstupu a klidném tónu, mnozí mladší kolegové ho považovali za svého neformálního učitele – a on to ani často nevěděl.

Učil je už jen tím, jak psal. I proto, že tak věřil v důležitost solidního přístupu v žurnalistice, stál mnoho let i v čele Syndikátu novinářů České republiky.

Chápal to jako službu věci. Stejně jako angažovanost v řadě jiných oblastí, například při přidělování Česko-německé novinářské ceny. Sám Adam Černý byl roku 2006 odměněn Cenou Ferdinanda Peroutky, novináře, v jehož stopách šel i on sám. Bohužel ne tak dlouho, jak bychom si přáli.

Autor je komentátor Českého rozhlasu