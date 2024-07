Babiš znehodnotil vítězství ANO v eurovolbách. A poškodil tím celé Česko

Hnutí ANO svým přičleněním se k frakci Patrioti pro Evropu znehodnotilo hlasy svých voličů ve volbách do Evropského parlamentu. Vítěz českých evropských voleb se spojením s extrémisty dostal do pozice izolovaného uskupení, které nebude mít na činnost Evropského parlamentu v příštích pěti letech žádný vliv. Komentář Praha 6:29 21. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frakce Patrioti pro Evropu ve volbě neuspěla | Zdroj: Profimedia

Není se co divit. Kdyby Andrej Babiš a další politici ANO sledovali evropskou politiku, tak by jim bylo jasné, že pokud se spojí s extrémně pravicovými uskupeními rakouské strany Svobodných, nizozemských wildersovců, nebo portugalské postfašistické pravice a do čela frakce postaví předsedu lepenovského Národního sdružení, tak to jinak nemůže dopadnout. Když se k tomu přidá už roky izolovaný Fidesz předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, je výsledek předem daný.

Patrioti pro Evropu, kterou nová vládní většina v Evropském parlamentu na nic nepotřebuje a v příštích pěti letech ani potřebovat nebude, zůstávají v oslovských lavicích a v izolaci. Ano, jsou třetí největší skupinou v Evropském parlamentu. Ale měřeno počtem europoslanců je to jen něco přes deset procent celkového počtu. A bez toho se dá klidně v Evropské unii vládnout.

Babišova neznalost fungování EU

Navíc Babišova představa, že europoslanci Patriotů budou nějak blokovat zasedání Evropského parlamentu a dělat v Bruselu a Štrasburku podobné tyjátry, jaké předvádí v hodiny trvajících blábolivých vystoupeních Babiš v parlamentu českém, naráží na tvrdý jednací řád parlamentu evropského.

Je smutně unikátní, že politická strana, která dokázala v Česku vyhrát evropské volby, si pak v Evropském parlamentu ani neškrtne. Není to jen pohana pro exministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, která se nestala jednou ze čtrnácti místopředsedkyň a místopředsedů Evropského parlamentu. A to proto, že podle počtu hlasů pro ni s výjimkou extrémistických uskupení téměř nikdo jiný nehlasoval.

Podobné to asi bude s výbory evropského parlamentu, kde „sanitární kordon“ zřejmě neumožní získat europoslancům hnutí ANO žádné funkce, které by jim umožnili nějak mluvit do přípravy evropské legislativy. To, že spolu s nimi uvázla v extrémistické bažině i dvojice kandidující za Motoristy a Přísahu, sice nepřekvapí. Ale dostáváme se tím už téměř ke 40 procentům hlasů českých voličů, které byly takto znehodnoceny.

K tomu můžeme přidat i to, že dva europoslanci za uskupení Stačilo! jsou dokonce mezi nezařazenými. Což znamená nejen bez vlivu, ale i bez peněz na činnost. Je to jakoby čeští voliči hodili polovinu svých hlasů rovnou do koše.

Na vliv Česka v Evropském parlamentu i výtlak republiky v rámci Evropské unie to má a bude mít velký a hodně špatný vliv. Prostě jsme to v Evropě prokaučovali. A poděkovat za to můžeme především Andrejovi Babišovi a jeho naprosté neznalosti fungování Evropské unie.

