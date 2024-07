‚Fiala by neměl dělat hloupá prohlášení o Patriotech,’ říká Vondráček. ‚Zve k diskusi,’ říká Decroix

V úterý se poprvé schází nově zvolený Europarlament. V něm zasedne i 84 poslanců, kteří před pár dny spolu se sedmi europoslanci hnutí ANO vytvořili frakci Patrioti pro Evropu. Ta ovšem čelí kritice například z úst premiéra Petra Fialy (ODS), že nahrává ruským zájmům. Podle místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka premiér svým chováním rozděluje společnost. „Hnutí ANO nerespektuje ústavní funkci premiéra,“ namítá místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Pro a proti Praha 15:54 16. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ustavující členové aliance Patriotů pro Evropu: hnutí ANO, Fidesz, rakouští Svobodní | Zdroj: Profimedia

Jak se členství v Patriotech odrazí na domácí politické scéně? Právě kvůli prohlášení, že Patrioti slouží zájmům Ruska, nepřišli europoslanci hnutí ANO na schůzku za premiérem do Kramářovy vily. Nebylo na místě si neshody o tom, zda hnutí ANO nesdílí proruské postoje, vysvětlit s premiérem osobně?

Radek Vondráček (ANO): Nevím, do jaké míry stojí Petr Fiala o nějaké vysvětlení. Jako premiér by se takových hloupých prohlášení měl vyvarovat. Jestli měl několik let plná ústa toho, jak chce spojovat polarizovanou společnost, tak dělá celou dobu pravý opak.

Pozval europoslance z hnutí ANO, ti to odmítli.

Vondráček (ANO): Myslím si, že to na situaci vůbec nic nemění, ani na vnitřní politice. Je to v souladu s jejich principy, na kterých stojí. Sice kandidují, ale pak každý prosazují jiný názor v rámci koalice. Nejde o politiku a obsah, ale hlavně o to se tam dostat.

Bude podle vás možná spolupráce vládní koalice s hnutím ANO v otázce podpory Ukrajiny jako dosud? Protože hnutí ANO opravdu dosud podpořilo vládní postoje směrem k Ukrajině. Pomoc, cvičení ukrajinských vojáků v Česku a podobně.

Eva Decroix (ODS): Je v zájmu Česka, aby tomu tak bylo. Je zřejmé, že pokud premiér Fiala zve europoslance do Kramářovy vily, tak nejedná jako předseda politické strany, ale činí tak z pozice ústavní funkce, do které byl zvolen svobodnými volbami.

Pokud hnutí ANO nerespektuje ani to rozdělení ústavních funkcí a není schopno pracovat v rámci principů tak, jak jsou nastavené naší ústavou, tak podkopává právě samotný princip, jak jsme schopni jako 21 europoslanců zastupovat zájmy.

Že pozvání nepřijali vnímáte už jako nerespekt a podkopávání?

Decroix (ODS): Ano, přesně tak. A stejně tak jsem to vnímala v okamžiku, kdy se podobné zvaní, nezvaní a komunikace, nekomunikace děla v minulosti na Hradě.

Premiér zve někoho k diskusi z pozice toho, že zastupuje Česko. Pokud někomu nestojí premiér ani za to, aby tam přišel a třeba vyjádřil své odlišné stanovisko, tak jsem upřímně zvědavá, jak bude možné spolupracovat se zástupci takové frakce, kteří nerespektují ani svobodně zvoleného premiéra.

A nezavřel jim sám premiér dveře svými vyjádřeními?

Decroix (ODS): Tím, že vyjádřím svůj politický názor, se kterým druhá strana nesouhlasí, nezavírám žádné dveře.

Různé názory panují i v hnutí ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO) řekl, že Patrioti by nebyli jeho první volba. Předseda správní rady think-tanku hnutí ANO Jan Macháček rezignoval na svůj post v radě kvůli založení Patriotů pro Evropu. Už dříve se s hnutím rozloučily europoslankyně Dita Charanzová a Martina Dlabajová. Nemáte obavu, že Patrioti jsou i pro některé členy hnutí ANO příliš?

Vondráček (ANO): Smíchala jste možná víc věcí dohromady. Paní Charanzová a Dlabajová to je úplně jiný příběh.

A předcházel tomu, kam následně směřovalo hnutí ANO?

Vondráček (ANO): Ty příčiny jsou úplně někde jinde. Ani jedna z jmenovaných nikdy nevstoupila do hnutí ANO. Prostě nikdy necítily loajalitu, neměly podporu hnutí. To je každopádně vnitřní politický vývoj.

Nejsou patrioti příliš mnoho pro členy hnutí ANO?

Vondráček (ANO): Já jsem přesvědčený, že máme jednu politiku, tu vnitřní i tu vnější. Žádná zahraniční politika není potřeba, když máme kvalitní tu vnitřní. Musíte mít jedny hodnoty. Ta frakce je postavena na tom, co nás spojuje a jinak necháváme suverénní státy ať si dělají svoji politiku.

