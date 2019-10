Včera uhlobaron, zítra vězeň – bude to platit pro Bakalu?

Takto lze stručně a s nadsázkou popsat zacházení Zdeňka Bakaly s OKD. Balancoval přitom na hraně zákonů, někdy možná až za ní.

Bez součinnosti s politiky a úředníky by na takovouto akrobacii mohl zapomenout. Podle názoru sněmovní vyšetřovací komise mu při ní asistovali záměrně. Proto na Bakalu a řadu dalších lidí míří trestní oznámení. To ještě automaticky neznamená, že se tyto osoby ocitnou na lavici obžalovaných. Posadit je na ni mohou pouze orgány činné v trestním řízení.

Podnětů od vyšetřovací komise budou mít dost. Nejde přitom o nějaké mimořádné objevy. O tom, že stát za velmi problematických okolností přišel v akciové společnosti OKD o většinu, se mluví už léta.

Podobně se rozebírá, proč stát prodal menšinový podíl za necelých pět miliard korun. Podle komise to mohlo být i za částku dvojnásobnou. Ve hře je ocenění několika desítek tisíc bytů, které byly součástí majetku OKD a které později vynesly novému majiteli miliardy.

Osud ministrů Sobotky, Dlouhého, Skalického a Urbana

Tím vším se už vyšetřovatelé zabývali. Většinou se dopracovali k závěru, že ke spáchání trestného činu nedošlo. Existovaly i výjimky. Jednu představoval znalec, který ohodnocoval podíl státu před jeho prodejem. Další tvořili dva zaměstnanci Fondu národního majetku, kteří privatizaci připravovali.

Všichni tři zamířili na lavici obžalovaných. Před soudem první instance i tím odvolacím se dokázali obhájit. Jsou tudíž nevinní. I když ještě ne definitivně, protože proti osvobozujícím rozsudkům podal nejvyšší státní zástupce dovolání.

Jejich osud může předznamenat výsledek trestního stíhání ministrů Sobotky, Dlouhého, Skalického, nebo Urbana a mnoha dalších osob. To neznamená, že všechny nesrovnalosti kolem OKD se vysvětlily. Rovněž nelze věřit tomu, že případné chyby byly pouze důsledkem liknavosti či nevědomosti politiků a úředníků. Těch náhod hrajících ve prospěch Zdeňka Bakaly bylo až podezřele moc.

Asi se narodil na šťastné planetě. Případně se obklopil týmem schopných právníků, kteří mu legálně pomohli k zisku OKD a během několika let k výdělku desítek miliard korun. Potom by ho nemělo ohrozit ani trestní stíhání na základě výsledků práce vyšetřovací sněmovní komise. Bylo by paradoxní, kdyby to platilo pouze pro Bakalu a ne pro lidi, kteří s privatizací OKD a jejím dalším pohnutým osudem přišli nějak do styku.

