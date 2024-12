Co všechno se bude z Bílého domu vylévat

Jestli Trump nevyhraje a my se nezbavíme dusivé regulace, která nemá nic společného s bezpečností, lidstvo se nikdy nedostane na Mars. Teď jde o život. Toto napsal nejbohatší člověk světa Elon Musk měsíc před americkými volbami na svou sociální síť X. Komentář Praha 6:30 5. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk se zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem a zpěvákem Kidem Rockem na zápase UFC v newyorské Madison Square Garden | Foto: Kena Betancur | Zdroj: AFP / Profimedia

Sám se na řadě předvolebních i povolebních fotek s Donaldem Trumpem promenuje v tričku s nápisem Occupy Mars, tedy Osídlit Mars, a v čepici s logem Dark Maga. Co to vše je za vzkazy a co Amerika, potažmo svět, může od spojení výstředního prezidenta s možná ještě výstřednějším vizionářem čekat?

Zmíněný příspěvek ze sítě X to naznačuje. Muskovi osobně hodně jde o snížení regulace a uvolnění pravidel pro velmi rychlý pokrok v některých oblastech. V tom je Musk zajedno se svým kruhem přátel a někdejších spolupracovníků ze Silicon Valley, kteří v letošních volbách podpořili právě Trumpa.

PayPal Mafia

Říká se jim PayPal Mafia, jsou to někdejší milovníci sci- fi literatury, kteří prodejem této platformy získali miliardy na budování a nákupy dalších firem.

Musk po prodeji PayPalu začal budovat vesmírnou společnost SpaceX a koupil podíl v Tesle. Další vlivný člen uskupení Peter Thiel zase spoluzaložil třeba firmu Palantir, která pracuje s citlivými daty pro vlády a armády. A do takzvané mafie patří i další hvězdná jména a firmy. Kromě fascinace sci-fi literaturou je spojuje techno-optimistický, libertariánský či anarcho-kapitalistický pohled na svět.

A právě v těchto východiscích se rodí ideologie takzvaného trumpismu, o kterém se sice hodně mluví a píše, ale nikdo moc neví, co to znamená a může přinést.

Zjednodušeně řečeno: Lidé kolem budoucího prezidenta prosazují co nejmenší stát, který do ničeho nezasahuje, kromě zajištění bezpečnosti svých obyvatel. Vystupují proti regulaci ale i sociálním opatřením. Někteří chtějí skoncovat s demokracií a nastolit vládu jakéhosi osvíceného monarchy, který bude řídit stát jako firmu, tedy start-up.

K této filozofii se hlásí spřízněná duše Muska a Thiela, budoucí viceprezident J. D. Vance.

Technooptimisté a jejich vize?

Radikální technooptimisté věří v osidlování vesmíru kvůli zachování lidstva, v rychlý pokrok umělé inteligence včetně autonomní dopravy, v kryptoměny nezávislé na státu i takzvaný transhumanismus, tedy propojování člověka s technologiemi, které má přinést zásadní prodloužení lidského života, či dokonce částečnou nesmrtelnost.

V těchto sektorech mají nejbohatší Američané zásadně nainvestováno a Musk zcela doslovně. A zatím to vypadá, že Donald Trump je v tom s nimi zajedno.

Dokonce je ochotný zbavit se části moci a vlivu, který obvykle nejvyšší reprezentant státu má. Trumpova rodina nedávno masivně zainvestovala do kryptoměn, což je zrovna věc, která zásadně podrývá autoritu platebního systému státu. Podobně Musk v souladu s Trumpem i libertariánskou filozofií prohlásil, že z Bílého domu vylije zbytečné úředníky i peníze, klidně i dotace na elektromobily, na kterých sám vydělává. Tesla totiž dominuje trhu i tak.

Každopádně přichází nová éra. Elon Musk věří, že vyšle první posádku na Mars už v roce 2028. Pak by mělo začít masivní osidlování rudé planety. Zní to jako šílené sci-fi? Jenže není, už v lednu toto představení začíná.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz