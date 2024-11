Jsou emigranti z twitteru a chtějí být na sebe hodní. „Uživatelů Bluesky je málo,“ hodnotí Koubský

Ze sociální sítě X se v posledních týdnech stáhli některé velké značky a uživatelé, včetně například britského deníku The Guardian, amerického spisovatele Stephena Kinga i mnoha běžných lidí. Z nejnovějších odchodů zdánlivě zatím nejvíc těží konkurenční síť Bluesky. „Z uživatelského hlediska se X navenek hodně podobá,“ srovnává v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 21:26 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bluesky, nebo X (dříve Twitter)? | Zdroj: INSTAR Images / Profimedia

„V tuhle chvíli je na bluesky velmi málo lidí a je tam takové radostné prostředí. ‚My všichni jsme emigranti z twitteru,‘ říkají si tam ti lidé, ‚buďme na sebe hodní a nechovejme se k sobě tak ošklivě, jako se k sobě chovají lidi na twitteru‘,“ popisuje Koubský atmosféru na síti. Uznává, že ta se ale může rychle změnit, pokud bude Bluesky úspěšným projektem.

Poukazuje také na otázku obchodního modelu. „Myslím si, že Bluesky bude mít brzo podobné problémy, jako měl Twitter předtím, než ho převzal Musk,“ říká vědecký redaktor s odkazem na přeměnu Twitteru na síť X. „To znamená, že je to krásná myšlenka, oblíbená síť, ale neumí vydělávat.“

Bluesky zatím nedosahuje popularity své zavedenější konkurence. Zatím má asi 22 milionů uživatelů. Konkurenční X přitom měsíčně aspoň jednou navštíví přes 600 milionů lidí. „To je pořád ještě hodně málo,“ myslí si Koubský.

Zajímavější je podle něj rychlost růstu sítě. „Tempo růstu je velmi vysoké. To musí určitě přidělávat starosti inženýrům Bluesky, protože na takhle rychlý růst je málokterý počítačový systém stavěný. Zdá se ale, že zatím to po technické stránce zvládají,“ hodnotí redaktor.

Konkurenční sítě

V počtu uživatelů se ale Bluesky konkurenci nemůže rovnat, což je znát i na kvalitě sítě, popisuje Koubský. „Dokud tam těch lidí není opravdu veliké množství, síť nepůsobí živým dojmem. Což si myslím, že bluesky pořád ještě nepůsobí,“ dodává skepticky.

Hlavním vyzyvatelem X ale podle vědeckého redaktora Deníku N zůstává Threads od společnosti Meta. Počet uživatelů této sítě je totiž výrazně vyšší, než má Bluesky. „A taky proto, že za tím stojí Meta, která má obrovské množství peněz, které může do vývoje sítě vložit.“

Metu ale podle Koubského omezuje to, že síť Threads není její prioritou. Tou je Facebook a Instagram. „Meta podle mě pořád ještě nenašla způsob, jak z těch tří prostředí udělat synergii, která by fungovala uspokojivě. A nevím, jestli je to vůbec možné,“ přemýšlí.

Další podobnou sítí je také Mastodon. Představuje ale decentralizovanou výjimku. „Je to záležitost, která je pěkná pro malé procento uživatelů, těch hodně technicky orientovaných, hodně zaměřených na ochranu soukromí,“ popisuje cílovou skupinu vědecký redaktor. „Masová síť to ale nikdy nebude,“ předpovídá.

Zvyšuje Elon Musk uměle dosah svých příspěvků na síti X? Budou se influenceři hlásit u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání? Poslechněte si celý pořad Online Plus výše.