‚Válka skončí, až Rusko pochopí, že nedokáže vyhrát.‘ Fico v Rusku podle Applebaumové nic nezmění

Historička, novinářka a držitelka Pulitzerovy ceny Anne Applebaumová se zúčastnila bratislavské konference Středoevropské fórum, kde ji vyzpovídal šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný. V úvodu rozhovoru se zeptal na americké prezidentské volby, v nichž zvítězil bývalý prezident Donald Trump. Zaměřil se na to, zda mají Spojené státy dostatečně silné instituce a systém ochrany demokracie, aby comeback kontroverzního republikána zvládly. Svět ve 20 minutách Bratislava 20:00 23. listopadu 2024

„Náš systém vytvořili lidé, kteří se situace, jako je ta dnešní, velmi báli. Jeden z otců zakladatelů Spojených států Alexander Hamilton se obával, že se objeví populistický vůdce, který přijde s davem, převezme moc a stane se nebezpečným pro stát. Logika naší ústavy je právě proto taková, aby tomu zabránila,“ vysvětluje historička.

Dodává ale, že je potřeba mít na paměti, že i tyto „ochranné“ instituce tvoří jen obyčejní smrtelníci.

„Instituce tu jsou a budou. Otázka je, jestli lidé budou ochotní sehrávat svou ústavní úlohu. Některé signály nevypadají dobře. Vidíme třeba, že Republikánská strana selhala, když měla vyvodit zodpovědnost vůči Donaldu Trumpovi po 6. lednu 2021, když vyzýval k útoku na Kapitol. To je znepokojující. Ale je ještě příliš brzy a všechno se ukáže v nejbližších měsících,“ shrnuje Applebaumová.

Pokud jde o osud Evropy, Starý kontinent teď podle Applebaumové potřebuje silné vedení.

„Je tu přesně ten okamžik, kdy Evropská unie musí přijmout velmi důležitá rozhodnutí. Trump opakuje, že nechce být lídrem velké demokratické aliance (…) a na evropské spojence se dívá jako na zátěž pro USA. Je to konec jedné éry. (…) Evropa musí pochopit, jak důležitá je solidarita. Musí zformulovat svůj společný cíl,“ vyzývá novinářka.

Applebaumová upozorňuje, že lidé neberou dostatečně vážně to, co Trump říká. „Řeknou si, že jen žvaní. Vždycky totiž žvanil. Utěšují se, že když byl prezidentem poprvé, neudělal nic tak strašného. Všichni máme představu o tom, jak má vypadat diktátor a on tak nevypadá,“ uvažuje historička.

Sama to prý ale vnímá jinak. „Přečetla jsem toho hodně o stalinismu a jednoduše slyším ozvěnu těchto časů,“ dodává.

Novinářka podotýká, že až 60 procent Američanů nezískává informace z novin ani televizního zpravodajství. Podle jedné statistiky většina lidí, kteří přijímají zprávy z ověřených novinářský zdrojů, volila demokratku Kamalu Harrisovou, zatímco většina těch, jež měli zprávy ze zdrojů neověřených, hlasovala pro Trumpa.

‚Musk ovlivňuje zahraniční politiku‘

Podle některých informací byl miliardář Elon Musk při tom, když si Trump telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, upozorňuje Applebaumová.

„Pokud je to pravda, znamená to, že Musk ovlivňuje i americkou zahraniční politiku, která může mít vliv na jeho firmy. Když se stanete členem vlády nebo pro ni pracujete, musíte se zbavit všeho, co by vás mohlo postavit do konfliktu zájmů. Proto Musk ve vládě nebude. Trump mu ale vytvoří speciální komisi, aby se nemusel svých aktivit vzdát. Tento záměr sám o sobě je bezprecedentní,“ hodnotí novinářka.

Šéfredaktor Kostolný připomněl, že Evropskou unii a Severoatlantickou alianci dodnes ve střední Evropě považujeme za nejsilnější záruky toho, že znovu neskončíme na Východě. Applebaumová se domnívá, že sedmadvacítka má stále mnoho nevyužitého potenciálu. „Ale potřebujete se naučit dívat se na sebe jako na mezinárodního hráče,“ radí a dodává, že Unie je stále důležitou zárukou, a to i v oblasti bezpečnosti.

Fico v Rusku nic nezmění

Řeč přišla také na deklarovanou cestu slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy. Rád by se tam vypravil příští rok a diskutoval s Vladimirem Putinem o ukončení konfliktu na Ukrajině.

„Válka skončí, až Rusko pochopí, že nedokáže vyhrát,“ soudí Applebaumová. Má za to, že nic, co by mohli Fico nebo například maďarský premiér Viktor Orbán říct v Moskvě, Bratislavě nebo kdekoliv jinde, válku neukončí. Fico může jet do Ruska, ale ničeho tam nedosáhne, konstatuje historička.

„Musíme si uvědomit, že výzva k míru není vždy morálně správná. A to je i případ Ukrajiny, pokud by mír znamenal, že akceptujete okupaci ukrajinského území, výstavbu koncentračních táborů, mučení Ukrajinců, únosy 20 tisíc dětí, které odvlekli z Ukrajiny do Ruska a změnili jim identitu. (…) Mír, který by byl postavený na takových základech, není morálním mírem,“ uzavírá slovy americké novinářky a historičky Anne Applebaumové slovenský Denník N.

