Daně a jak na ně? Český přístup k daním z nemovitosti je dlouhodobě zcela neudržitelný

Tak třeba způsob, jakým se tu daní práce, je zničující pro střední a nižší třídy. Zaměstnanci s minimální mzdou platí na odvodech více, než na fakturu pracující lidé v IT, kteří si vydělávají násobně více. V Česku se obecně nedaří danit chytře a efektivně, což téměř vždy dopadá na chudší domácnosti zaměstnanců.

Jednou z nejméně populárních daní u nás je daň z nemovitosti. Ačkoliv ji dlouhodobě máme téměř nejmenší ze zemí OECD, za což jsme terčem letité kritiky, nedaří se ji nastavit lépe. Samozřejmě: pro domácnosti, které nemají měsíčně téměř žádné úspory, je jednorázová platba ve výši například dvou tisíc reálným zatížením.

To se však dá řešit. Jen by museli politici a političky chtít. Což jak známo u daní nechtějí téměř nikdy: bojí se totiž hněvu vlastních voličů, nejčastěji těch, kteří se rekrutují z bohatší části společnosti a daně mají tendenci vnímat pomalu jako nějaký trest za úspěch, ne jako jeden z pilířů fungujícího státu.

Zvýšit dostupnost bydlení

Česko má přitom dlouhodobě jedny z nejnižších příjmů ze zdanění nemovitostí. V 2024 šlo jen o 0,7 procent daňových příjmů, průměr zemí EU je okolo 2,5 procenta. I podobné země (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko) vybírají touto daní v přepočtu k HDP o cca 40 miliard více než my.

Současné nastavení daně z nemovitých věcí je zastaralé, nesrozumitelné a velmi regresivní v příjmech i majetku domácností. Nejchudší domácnosti s nemovitostí odvádějí třikrát až čtyřikrát více než ty nejbohatší, tvrdí ve své poslední velké studii PAQ Research.

Dále uvádí, že daň nereflektuje ceny nemovitostí, protože zatěžuje nízkopříjmové vlastníky a chudé regiony, že Česko má neobhajitelné výjimky ve zdanění prodejů nemovitostí a neefektivní daňovou úlevu pro hypotéky, a že zdanění příjmů z pronájmu slouží k optimalizacím a nemotivuje k využívání bytů.

Vedle toho PAQ Research kritizuje koncept krátkodobých pronájmů, které jsou navíc dle všeho v rozporu se zákonem. U kritiky však platforma nezůstává a navrhuje celou škálu opatření, která jsou však navázaná na nutnost celkové změny daňového mixu v Česku.

Mezi nejzajímavější návrhy patří bezesporu zdanění pozemků a úvahy nad cenami nemovitostí, to v Česku zcela chybí. Stejně jako data, kdo vlastní kolik nemovitostí – bez nich se politika tvoří jen velmi těžce. PAQ Research alespoň přichází s cenovými mapami. Díky nim by se mohly začít lépe danit takové nemovitosti, které se nachází v nejlukrativnějších částech republiky.

Návrh PAQ Research dává smysl, jednu věc je v něm však třeba pohlídat: aby systém změny daní nedopadl na domácnosti negativně v tom smyslu, že by ty nejvíce zranitelné skupiny mohly být ohroženy ztrátou příspěvků na bydlení. Na něm jsou totiž závislé a jen díky němu se řada domácností v Česku drží jakž takž nad vodou.

Volby do Poslanecké sněmovny jsou za rohem. O krizi bydlení mluví česká politická scéna vytrvale několik let. Změny však nepřicházejí. Změnit systém daní je přitom jednou z cest, jak zvýšit dostupnost bydlení. Chce to jen trochu odvahy a nebát se, že debatu negativně zneužije Babiš. Nějak odlišit by se od něj zkrátka další politické strany mohly – a podobné návrhy, jako je ten od PAQ Research, pro to dávají dobrý datový a informační základ.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found