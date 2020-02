Digitalizace a bezpečnost. Jak se můžeme inspirovat u Estonska

Návštěva premiéra Andreje Babiše v Estonsku nám trefně ukázala jeden prázdný slogan – Czech Republic: The Country for the Future. Neboli Česká republika, země pro budoucnost. Premiér zvyklý na papírový diář se podle svého marketingového týmu zhlédnul v digitalizaci a chtěl by Estonsko napodobit. To zní úsměvně od člověka, který objevil Skype teprve před několika měsíci. Estonsko má před námi v digitalizaci nejméně desetiletý náskok

