Miliardy se šikují za Trumpem

Neúspěšný atentát na amerického prezidentského kandidáta a exprezidenta Donalda Trumpa přinesl do kampaně nové emoce. Například podle sázkových kanceláří se jeho kurz výrazně vylepšil, blíží se jasnému vítězství, zatímco Joe Bidenovi se radikálně zhoršil – je na tom hůře než fotbalová Anglie před nedělním finále. Přitom oba kandidáti začínali zhruba nastejno. Komentář Washington 6:29 18. července 2024

Pádu Bidena v uvozovkách „pomohla“ i zesílená kritika jeho zdravotního stavu poslední doby, zatímco Trumpovy emotivní záběry po střelbě zapůsobily opačně. Zároveň padají šance Bidena i v sázce na to, zda skutečně nastoupí jako demokratický kandidát – sázky na Kamalu Harrisovou jsou aktuálně vyšší.

Řeč miliard vsazených davem na volby tedy mluví jasně. Podobně se chovají kasy obou kampaní, vypadá to, že zatímco Bidena sponzoři opouštějí, Trump vede.

Trump byl miláčkem peněz části velkého byznysu už dříve, podporovali jej tradičně zástupci těžkého průmyslu, zbrojařů, kasin, uhlobaroni, mediální magnát Rupert Murdoch a podobní.

Nyní se do kampaně přidávají další finančníci z Wall Street a také vizionáři ze Silicon Valley. K dosud největšímu dárci kampaně, jímž je Jeff Yass, mimochodem investor TikToku, se přidávají další zvučná jména.

Například lidé kolem známých fondů Sequoia, které prosluly úspěšnými investicemi do řady technologických firem, či bratři Winklevossové, kryptoměnoví miliardáři, kteří se soudili s Markem Zuckerbergem, že jim ukradl původní myšlenku pro jeho Facebook.

V Trumpově kampani se objevily také peníze spoluzakladatele high-tech zbrojařské firmy Palantir Joe Londsdalea.

Jeho kolega, miliardář, extrémní libertarián a velmi vlivná figura v ideologickém pozadí Peter Thiel je zase dlouhodobým sponzorem nově oznámeného viceprezidenta J. D. Vance. Ten totiž u něj v investičním inkubátoru začínal. Podobně třeba jako šéf firmy Open AI a tvář umělé inteligence Sam Altman.

Peter Thiel, mimo jiné také zakladatel firmy PayPal, zase kdysi začínal s Elonem Muskem. Musk se k Trumpovi hlásí zatím spíše nepřímo, různými vyjádřeními na jeho podporu, ale podle médií jeho kampani přislíbil 45 milionů dolarů (víc než miliardu korun) a slovně podpořil výběr J. D. Vanceho.

Je to příznačný obrat, podobný, jakým proslul právě J. D. Vance: veřejný antitrumpista, který se stal jeho největším podporovatelem, a mimochodem také protestant, který se stal před pěti lety katolíkem.

Svět jde tam, kam peníze

Silicon Valley platila vždy za liberální prostředí, kde vznikají inovace, a byla považována za baštu demokratů. I zmíněný Musk donedávna podporoval demokratické kandidáty.

Nyní se technologičtí miliardáři šikují za Trumpem, od kterého si asi slibují méně regulace a nižší daně i možná větší naslouchání jejich globálním a často geopolitickým zájmům.

Mimochodem tento obrat pomáhá také kryptoměnám, protože řada zmíněných nových podporovatelů republikánského kandidáta se pohybuje také kolem investic do digitálních měn.

Naproti tomu demokratickou kampaň dlouhodobě podporovali lidé kolem uměleckého prostředí a Hollywoodu. Jenže po neúspěšné prezidentské debatě se velcí sponzoři začali od Bidena stahovat a požadovat, aby odstoupil ve prospěch mladšího kandidáta – konkrétně se tak nechali slyšet prominentní dárci jako šéf Netflixu Reed Hastings, herec George Clooney či hollywoodský agent a MMA magnát Ari Emanuel.

Pro Joe Bidena a nyní i pro demokraty to vypadá bledě. Svět jde tam, kam peníze, a obráceně. Jenže v současné době není o překvapení nouzi. Bude to každopádně napínavé nejen pro ty, co si na vítěze amerických voleb sami vsadili.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz