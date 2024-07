Trumpova figurka, hrneček i pozlacené tenisky. Sjezd republikánů zaplavily suvenýry s exprezidentem

Desetitisíce příznivců americké Republikánské strany a jejího prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na několika kilometrech čtverečních. To je obrázek města Milwaukee na břehu Michiganského jezera ve státě Wisconsin. Je to příležitost, aby se při projevech a diskusích předvedli známí i dosud většině Američanů neznámí republikánští politici. Jsou to také žně pro výrobce suvenýrů. Především těch s obrázkem Donalda Trumpa.

Od stálého zpravodaje Milwaukee 8:19 17. července 2024