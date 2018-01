O tom, kdo s kým poobědvá v Lánech, rozhodují voliči

Novoroční obědy, na které prezidenti zvou premiéry, jsou spíše společenskou, než politickou událostí. Díky tomu nezřídka společně stolovali ústavní činitelé, kteří si lidsky či politicky nebyli blízcí, ale díky dobré kuchyni a respektu k tradici se snesli. Komentář Praha 10:11 3. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš s manželkami zasedli k novoročnímu obědu na zámku v Lánech | Zdroj: Pražský hrad

Namátkou vzpomeňme obědy Václava Havla s Václavem Klausem, Václava Klause s Mirkem Topolánkem anebo Miloše Zemana s Bohuslavem Sobotkou.

I letošní oběd Miloše Zemana s Andrejem Babišem dopadl dobře. Hovořilo se prý hlavně o rodinách, a když o politice, tak s humorem. Host Babiš dal třeba před novináři k lepšímu, že se prezident chystá vybídnout sněmovnu, aby jeho vládě vyslovila nedůvěru.

Takový vtip samozřejmě neocení každý. Pro občany, kteří k současnému prezidentovi a současnému premiérovi chovají nepřekonatelný odpor, je těžko představitelné, že by mohlo být cokoli vtipného na konverzaci „populisty“ s „oligarchou“. Navíc, když jsou tito dva v médiích setrvale líčeni jako nerozlučný tandem spiklenců, chystající republice nějakou katastrofu a ostudu.

U svíčkové s knedlíkem

Ve skutečnosti bude vztah Miloše Zemana a Andreje Babiše ryze pragmatický. Názorově ani povahově si nejsou blízcí. Jeden druhého si nevybrali. Jsou to občané, kteří zvolili Babišovi Zemana prezidentem a pak Zemanovi Babiše premiérem.

Zeman a Babiš s manželkami zasedli k novoročnímu obědu. Hlavním chodem byla svíčková Číst článek

Vztah mezi tradičním politikem a byznysmenem, který se dal na politiku, neurčuje jakási chemie, nýbrž systém parlamentní demokracie, ve kterém o sebe ústavní činitelé zakopávají na každém kroku, aby si žádný z nich nemohl dělat, co sám uzná za vhodné.

Miloš Zeman má řadu výhrad k Babišovým ekonomickým a zahraničně politickým názorům a Andrej Babiš se netají tím, že mu není blízký Zemanův politický styl. Svědčí o tom jeho poznámka, že oba rozdělují společnost, ale zatímco Babiše to mrzí, Zeman si v tom podle Babiše libuje.

Všeobecně sdílený dojem, že Zeman s Babišem jsou političtí spojenci, vzniká především proto, že mají společné nepřátele, a podobné stoupence. K jedněm i druhým ovšem přišli z jiných důvodů. Miloš Zeman vděčí za politický mandát tomu, že se téměř 30 let pohybuje ve vysoké politice, zatímco Babiš profituje v politice z toho, že se v minulosti s politikou a s politiky napřímo nezapletl.

To zásadní, co platí ohledně novoročního oběda prezidenta s premiérem je, že o tom, kdo s kým poobědvá v Lánech, rozhodují voliči. Dosud se nestalo, že bychom zvolili naprosto nekompatibilní strávníky, kteří by u svíčkové s karlovarským knedlíkem na sebe byli hrubí.

Autor je komentátor Deníku.