Kellner, Číňané a Nováci

Tak to by se zas mohly na Novu vrátit kung-fu filmy! Tímto způsobem by mohl někdo zavtipkovat a připomenout fakt, že dodnes nejúspěšnější soukromá televize u nás vysílala v prvním období ohromné množství snímků s bojovníky v asijských stylech. A když tedy dnes získává televizi Nova skupina PPF, rozsáhle aktivní v Číně, comeback filmových mistrů kung-fu se jeví jako logický. Ale žerty stranou. Petr Kellner by asi o nic podobného nestál.

Komentář Praha 6:30 30. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít