Boj konzervativců s prezidentem Pavlem je pro ně rizikový

Konzervativci ve vládní koalici mají s Pavlovými liberálními postoji v těchto záležitostech nepochybně problém. Ani konzervativní část Občanské demokratické strany, ani lidovci a ani někteří konzervativně smýšlející politici v hnutí Starostové a nezávislí i v TOP 09 zatím sice nezaveleli k souboji s Pavlem v těchto otázkách, ale je jasné, že s ním nesouhlasí.

K přímému souboji je zatím nic nenutí, protože jak Istanbulská smlouva, tak zákon o manželství pro všechny, tak případná podpora vlády pro žalobu Evropské komise proti Maďarsku vyžadují akci vlády nebo parlamentu a prezident může nanejvýš kritizovat jejich nečinnost.

Někteří konzervativci se ale chystají jít na zteč s Pavlem ve věcech, v nichž naopak iniciativa musí přijít z jeho strany.

V nejbližší budoucnosti se bitevním polem může stát především Pavlův výběr kandidátů na pozice ústavních soudců. Ti se jimi stanou jen v případě, že je Senát schválí.

Boj o mínění voličů

V řadách konzervativců v Senátu tak začíná znít nejen kritika tří kandidátů, které Pavel zatím vybral, ale i způsobu jejich výběru.

Jak známo, prezident za tím účelem jmenoval poradní komisi sestavenou z předních právníků a ústavních expertů. Ta se obrátila na 23 institucí se žádostí o návrhy vhodných kandidátů, z nichž pak vybrala tři jména, která doporučila prezidentovi.

Jde o bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, bývalou předsedkyni Soudcovské unie Danielu Zemanovou a profesora ústavního práva Jana Wintra.

Zatím nejhlasitější v kritice prezidentova postupu jsou senátor za ODS Tomáš Goláň a senátor za STAN Zdeněk Hraba. Pokud jde o samotné kandidáty, vadí kritikům zatím spíše jen záležitosti technického charakteru – kupříkladu, že Zemanová nemá titul JUDr. anebo že prezidentův výběr prý příliš akcentuje osobnosti s praxí v oblasti správního práva.

Ve skutečnosti jim ale vadí zejména složení komise, která Pavlovi s výběrem kandidátů pomohla. Ta se jim evidentně zdá být složena z osobností s příliš liberálními názory. Goláň dokonce tvrdí, že samotný výběr je nevyvážený a netransparentní. Právě on nedávno hájil možnou kandidaturu konzervativního poslance Marka Bendy z ODS, kterého ovšem komise nevybrala.

Ke Goláňovi a Hrabovi se skoro jistě přidají další konzervativci v Senátu. Hodně ale riskují.

Na rozdíl od prezidenta Miloše Zemana, s nímž senátní většina složená z politiků stran vládní koalice též vedla spory ohledně jeho nominací do Ústavního soudu, měl Pavel v prezidentské volbě nejsilnější podporu mezi voliči vládní koalice.

Pavel si zatím udržuje vysokou míru popularity a tito voliči nemusejí vnímat pozitivně, že se konzervativní senátoři budou chtít proti prezidentovi vymezovat s pomocí dosti laciné kritiky kandidátů na ústavní soudce a expertů v prezidentské komisi, kteří se těší ve veřejnosti velké míře vážnosti.

Skutečnost, že Pavla podpořili především voliči současné vládní koalice, také bude činit riskantními případné spory vlády s prezidentem. Pokud by se s ním vláda pouštěla do sporů, může jí to politicky uškodit. Jinými slovy: v boji o mínění voličů, kteří volili strany současné vládní koalice nebo jejich senátory, ale kteří také volili Pavla, má jasně navrch Pavel.

Senátoři, kteří s ním chtějí jít do boje kvůli jeho výběru kandidátů do Ústavního soudu, by tedy měli svoje kroky pečlivě promýšlet. Mohly by za jistých okolností ohrozit i jejich znovuzvolení, protože jejich voliči jsou vesměs i voliči populárního prezidenta.

Autor působí na New York University Prague