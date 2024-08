Prvoligová burzovní panika? Pěkná divočina uprostřed léta

Jestli globální akciové trhy před dvěma týdny zažily větší výprodeje kvůli horším výsledkům technologických firem, byl to proti pondělku čajíček. Japonské akcie měly nejhorší den za 37 let, velké propady postihly i ostatní asijské, americké a evropské trhy. Takzvaný index strachu VIX, který zjednodušeně řečeno měří nervozitu trhů, vystoupal od pandemie na nejvyšší úroveň. Na to, že jsme uprostřed léta, je to celkem divočina. Komentář Tokio 6:30 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká burza (ilustrační foto). | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Akciové trhy zažily takový výprodej, který pamětníci srovnávali s černým pondělím na burze v roce 1987. Lidé z trhů za den stáhli přes šest bilionů dolarů. Co se vlastně stalo? Platí to, co před posledním větším propadem, je to hlavně psychologie.

Trhy začaly ovládat vlny panického strachu, kde relativně bezvýznamné události spustí laviny výprodejů.

Obavy z recese

Za tím pondělním byla statistika amerického trhu práce, která ukázala mírné zhoršení. A začaly se šířit obavy, zda to není známka toho, že ekonomika Spojených států míří do recese.

Ochlazení ekonomiky je přitom to, o co se americká centrální banka Fed (The Federal Reserve Systém) snaží několik měsíců – inflace totiž klesá pomaleji, než se čekalo, růst částečně tažený státními subvencemi také překonával odhady, což naznačovalo, že se hospodářství může přehřívat. Proto také Fed odložil snižování úrokových sazeb, které by podporovalo růst ekonomiky.

Investoři kritizovali centrální banku, že na zasedání minulý týden mohla něco v sazbách udělat, a to se nestalo. Spekulace nad hrozbou recese, kterou vlivná banka Goldman Sachs nyní předpovídá s pravděpodobností 25 procent, táhly trhy dolů už koncem minulého týdne.

Dílo burzovní zkázy v pondělí dokonalo Japonsko. Ostrovní země měla dlouhodobě deflační ekonomiku, kterou až do letošního března podporovala negativními úrokovými sazbami – což je podobná realita, která byla i v Evropě pár let do pandemie.

Japonský jen je populární měnou pro investory, protože si ho díky nulovému úroku levně půjčí a pak skrze něj financují jiné obchody v měnách s vyššími sazbami, jako jsou euro či dolar.

A obrovský propad burzy v Japonsku

Jenže japonský jen kvůli tomu oslaboval, takže zdražoval dovozy a zvyšoval inflaci, tudíž tamní centrální banka minulý týden prudce zvýšila úrokovou sazbu. Jen rychle posílil, proto se investoři panicky zbavovali japonských akcií.

Část z nich byli spekulanti, kterým silný jen zdražil jejich hru s úroky. Část byli investoři, kteří se bojí, že silná měna sníží zisky japonských exportérů. Tokijská burza spadla o 12 procent – a byl to největší propad skoro za čtyři dekády.

Po černém pondělí přišlo úlevné úterý. Každopádně nervozita se vrátila na trhy v plné palbě a analytici říkají, že jen tak nezmizí. Jestli trhy čekají na snížení sazeb americkou centrální bankou jako na živou vodu, tak ta už v realitě započítána je. Kdyby Fed vyslyšel volání po mimořádném snížení sazby, spíše by tím přiznal vlastní paniku.

Vypadá to také, že euforie z rozvoje umělé inteligence, které podporovala akciové trhy v posledním roce, se alespoň na nějakou dobu vyčerpala, což odnesly hlavně nejvlivnější technologické akcie, které s sebou táhnou zbytek trhu.

Zbývá řada nejistot, od toho, jak se ekonomiky vypořádají s doznívající inflací, s obřími dluhy, které zbyly po pandemii a energetické krizi, s obchodními válkami až po zhoršující se bezpečnostní situací ve světě. Jak říkají burzovní harcovníci: Uprostřed léta vypukla dokonalá bouře paniky.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz