Kovanda: Japonsko je epicentrem otřesů na burze. Akciové indexy oslabily tak, jak už dlouho ne

V pondělí zachvátila akciové trhy po celém světě panika. Trh se totiž začal od pátku 2. srpna v USA propadat poté, co se objevily výsledky amerického hospodaření technologických gigantů a nové údaje o zaměstnanosti. „V Japonsku došlo k nejhoršímu výprodeji akcií od roku 1987. To znamená, že akciové indexy oslabily tak, jako se už dlouho nestalo. Japonsko je epicentrem současných otřesů," vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank, Lukáš Kovanda. Praha 18:41 6. srpna 2024

„Tamní centrální banka v minulém týdnu zvýšila svoji základní úrokovou sazbu. Japonská ekonomika ale nemá na tak vysoký úrok, neodpovídá tomu její kondice. I přesto tak banka učinila, a to způsobilo vlny po celém světě.“

Ekonom Kovanda vysvětluje, že nákupy amerických akcií jsou často financované skrze půjčky v japonské měně, a to právě proto, že je dlouhodobě velice nízko úročená. Tím se stává příhodnou pro to, aby si fondy ve velkém půjčovaly v japonském jenu a za to pak nakupovaly americké technologické akcie.

„Teď se tento obchod stal méně výhodným a fondy musely uzavírat své pozice, to vedlo k velkým propadům na trzích. Dnes už ale pozorujeme, že panika postupně odchází, nejspíš to nebude nic zdlouhavého,“ dodává.

Hrozí USA recese?

Za propady na akciovém trhu ale nestojí pouze Japonsko. Druhým velkým faktorem byla nová čísla z amerického trhu. „V investorech po celém světě vyvolalo obavu, že Spojené státy přetáhly strunu ohledně nastavení svých úrokových sazeb, že je tamní centrální banka držela příliš vysoko a příliš dlouho. A tím by přidusila ekonomiku a způsobila recesi.“

Lukáš Kovanda | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Čísla z amerického trhu práce ukazují nárůst míry nezaměstnanosti, a to na 4,3 %. To ale znamená, že je to míra stále nízká, nezdá se být něčím, co by mělo způsobit vážnou recesi,“ vysvětluje ekonom Kovanda. „Riziko, že k ní ale dojde, určitě narostlo.“

„Celkově bych situaci zatím přičítal vypjaté reakci trhů, které se vylekaly a reagovaly unáhleně pod určitým vlivem neopodstatněné obavy,“ dodává.

Euforie opadá

„Očekávání vkládaná do umělé inteligence se nenaplnila,“ komentuje situaci Lukáš Kovanda. Podle něj byla ve světě v uplynulých měsících a loňském roce vysoká euforie ohledně možností umělé inteligence, nyní ale dochází k jejími opadu.

„Ukazuje se, že možnosti tady sice jsou, ale není tak snadné je monetizovat. To znamená, že není snadné vytvářet produkty na bázi umělé inteligence, za které budou lidé ochotní platit, což by se pak promítlo do ziskovosti firem a ceny jejich akcií.“

„Bude to trvat delší čas, takže euforie splaskla,“ dodává a upozorňuje, že výsledky firem, jako jsou Microsoft, Apple, Google a Amazon, které se zabývají umělou inteligencí, nejsou propadákem. „Nejsou však ani nijak zářné, ale nedá se hovořit o tom, že by byla umělá inteligence na odpis.“