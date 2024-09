V uplynulých týdnech vyslovil nezvykle vysoký počet amerických republikánů podporu demokratce Kamale Harrisové pro podzimní prezidentské volby. Není to šokující. Mnoho středových republikánů volilo v roce 2020 Bidena, nikoliv Trumpa, a proto také ve 14 volebních obvodech vyhrál Biden spolu s republikánským kongresmanem. Komentář Praha 6:30 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká viceprezidentka Kamala Harrisová | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

O něco víc překvapivým tahem kampaně Kamaly byl zisk veřejné podpory od bývalého soudce J. Michaela Luttiga, jedné z nekonzervativnějších a nejvíce vážených osobností amerického veřejného života.

Tomáš Klvaňa: Kýč a politika

Luttig byl za prezidentského období George W. Bushe na všech seznamech kandidátů do Nejvyššího soudu, ale nakonec se na něj nedostalo. V krátkém videu svoji podporu Harrisové zasadil do kontextu boje dobra se zlem.

Nelíbí se to bývalému europoslanci za ODS Janu Zahradilovi, který na sociální síti na Luttigovo video zareagoval výrokem: „Zlo versus dobro. Jakmile politika degraduje na tento monstrózní kýč, ztrácí jakýkoliv obsah.“

Reaganův komunikační počin

Diskuze o kýči v politice intelektuálové rádi vedou a rádi si na pomoc berou známé pojednání o kýči z pera Milana Kundery o tom, že kýč je estetickým ideálem všech politických stran a hnutí. V době, kdy Kundera tyto věty napsal, byly aspoň originální, když už ne příliš osvětlující.

To se nedá říct o nikom, kdo Kunderu od té doby citoval a jeho jalovou myšlenku rozváděl. Nikdy jsem nepovažoval diskuse o kýči v politice za přínosné.

Měřeno uměleckými kritérii je tak 80 procent veškeré politické komunikace kýčem. No a co? Proč by to mělo být nějak důležité? Umění má jiný úkol a jinou funkci než politika. Vztahují se na ně především estetická měřítka. Kýč je kategorie estetická, a právě v estetice dává největší smysl.

Politika je jiná kategorie, estetika je v ní totálně podřízena etice a pragmatice. Fakt, že se někomu něco líbí z nějakých důvodů a jinému se to nelíbí, nedovede politika posuzovat, a i kdyby chtěla, nebylo by to nijak užitečné.

Můžete být esteticky geniální jako uniformy jednotek SS, ale pořád máte – uniformy jednotek SS. Můžete být esteticky pokleslý, a stále bojovat za dobrou věc.

Chytré řeči o tom, jak je něco v politice kýčem, jistě některým intelektuálům udělají dobře stejně jako sklenka chablis, nebo vychlazené plzeňské. Oba nápoje jsou lepší než mudrování na téma kýče v politice. Ponechme kýč v estetické dimenzi a politickou komunikaci poměřujme jinými měřítky.

Pamatuji se ještě na dobu, kdy se Zahradil prezentoval jako pravicový politik reaganovského střihu (dneska je spíš „římský model Giorgie Meloniové“). Nejslavnějším a nejlepším Reaganovým komunikačním počinem bylo morálně jasné označení Sovětského svazu za ohnisko zla v moderním světě. Podle toho, co dnes píše Zahradil, byla Reaganova věta však tehdy bezcenným kýčem a jeho politika tedy „ztratila jakýkoliv obsah“.

Nevím, jestli si to Zahradil skutečně myslí, a není to důležité, jen dovádím jeho konstrukci do logického důsledku, abych ukázal, jak je absurdní.

Autor působí na New York University Prague