Vývoj směřuje jinam, než naše vláda předpokládala

Většina vládních politiků – zejména z ODS – zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA uvítala. Jejich argumentem bylo především to, že je republikán, pravičák, a tedy názorově blízký. Ovšem poslední výroky Trumpa a akce jeho budoucího ministra Elona Muska ukazují, že si naši konzervativci vůbec neuvědomili, kam se Trump posunul. Komentář Praha 16:30 12. ledna 2025

To, co s Muskem v současné době předvádějí a kam Spojené státy směřují, se velice liší od toho, co naši konzervativci tak vítali. Polehčující okolností je ale fakt, že to z demokratických politiků v Evropě nepředpokládal asi nikdo. Podle vyděšené reakce třeba francouzského prezidenta Macrona to tak aspoň vypadá.

Politici, kteří vítali budíček pro Evropu, si jistě nepředstavovali, že kromě nutnosti zvýšit výdaje na obranu bude Evropa možná čelit americké vojenské invazi do Grónska, které patří pod správu členského státu Evropské unie.

Ve světle tohoto nebezpečí je – jinak pro náš stát těžko představitelné – zvýšení výdajů na obranu na 5 procent HDP, který nyní Trump požaduje, úplná maličkost. A to nemluvíme o Trumpových nárocích na Panamský průplav a na celou Kanadu.

Zánik liberální demokracie?

V Norsku vyvolaly plány na obsazení Grónska Američany zděšení. Norové se domnívají, že Trumpovy výroky vyvolávají značné pochybnosti o závazku USA vůči evropským spojencům, což je nebezpečné zejména pro malé země, které jsou zcela závislé na mezinárodních bezpečnostních zárukách.

Američtí konzervativci tak mohou zlikvidovat celý dosavadní pořádek v mezinárodních vztazích, který vznikl po 2. světové válce. Svět se v duchu jejich pojetí konzervativismu vrátí k osvědčenému a tisíce let trvajícímu právu silnějšího.

Podíváme-li se do historie, kdy jsme přežívali pod nadvládou silnějších sousedů, pochopíme, co by uplatňování práva silnějšího znamenalo pro nás.

Stejně tak nás musí znepokojovat snahy Elona Muska ovlivňovat volby v evropských státech ve prospěch softfašistických stran, jako v případě Německa, kde podporuje Alternativu pro Německo, nebo Velké Británie, kde podporuje stranu Reform UK a snaží se nepravdivými informacemi zlikvidovat premiéra Starmera.

To popírá základní zásady liberální demokracie. Pokud bychom byli významnější zemí, mohl by Musk podobně začít podporovat Tomia Okamuru.

Pro naši vládu by pak měl být varovným signálem proklamovaný boj amerických majitelů sociálních sítí za svobodu slova, což ve skutečnosti znamená svobodu šířit dezinformace. To jde zcela proti naší – i evropské – snaze dezinformace a nenávistný obsah omezovat.

Paradoxně boj Muska a Zuckerberga proti cenzuře přichází ve chvíli, kdy se naše policie – na podnět některých konzervativních politiků – odhodlala stíhat Tomia Okamuru právě za nenávistný obsah. Představy našich a amerických konzervativců o tom, co je demokracie, tedy míří zcela proti sobě.

Vláda by si měla připustit, že situace se vyvíjí opačným směrem, než naši obdivovatelé USA předpokládali. Je dost možné, že s rozpadem mezinárodního euroatlantického bezpečnostního pořádku budeme sledovat i zánik liberální demokracie – aspoň v té podobě, jak jsme si ji dosud představovali. Vláda by tak měla co nejrychleji opustit své tradiční ideologické poučky a začít naši zemi co nejrychleji připravovat na divokou jízdu, která nás podle všeho čeká.

Autor je komentátor Českého rozhlasu